【為港爭光】《犯罪現場》獲福岡國際電影節「觀客賞」大獎　揚威日本古天樂宣萱感開心

▲ 電影《犯罪現場》獲得「觀客賞」大獎。

由天下一投資、古天樂及宣萱主演的電影《犯罪現場》於去年上映，除獲得金像獎多項提名外，更於海外參加了不少影展包括，而今天（9月22日）福岡國際電影節亦宣佈《犯罪現場》獲得「觀客賞」大獎，執導此片的導演馮志強繼2018年馮《大樂師．為愛配樂》後再獲此獎，為港爭光，而主演的古天樂及宣萱對電影認同感開心，

因為疫情關係，導演馮志強未能親身到福岡領取此殊榮，對於獲獎他深感榮幸，他說：「謝謝福岡國際電影節與及每一位投票的觀眾，真的很高興、很榮幸，尤其是先後憑兩部完全不同類型的電影得獎，其實這個亦是我們所喜愛的香港電影特性，就是多樣化，可以包容任何類型。」

▲ 對於揚威福岡國際電影節，古天樂跟宣萱感開心。

馮志強更感謝投資的天下一電影，古天樂用心用力支持，多謝監製爾冬陞先生拔刀相助，以及每位演員有血有肉的演出。

馮導又坦言現在是香港電影一個很艱難的時候，但這個獎是一個很好的鼓勵，令他更加相信努力是可以被世界不同地方的觀眾看到。

▲ 古天樂為《犯罪現場》男主角。

至於身為老闆兼男主角的古天樂說：「多謝電影節頒予此獎給《犯罪現場》，開心得到觀眾認同，是創作團隊及台前幕後的成果，我依然堅持好電影會受到觀眾支持，希望將來拍攝更多好電影給觀眾。」

而女主角宣萱亦感到開心，獲古天樂及導演賞識參與拍攝《犯罪現場》，之前在香港已獲民選影后的她說：「很開心電影獲得認同，真的很欣慰及興奮！希望未來日子可以拍攝更多好電影給大家！」