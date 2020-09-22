【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診　3宗本地個案與之前相關

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本港新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心指本港今日（22日）新增8宗確診個案，5宗為外地輸入，其餘3宗本地個案，均與之前個案相關，即無源頭不明個案，故中心下午將不舉行疫情記者會。

三宗本地個案詳情如下：

第5041宗：30歲女子，無病徵，居於屯門海麗花園1座；

第5042宗：14歲女子，本周日(20日)出現病徵，居黃大仙樂富邨樂民樓；

第5043宗：23歲女子，無病徵，居紅磡福年新樓A座。

其餘5宗輸入個案，分別為1男4女，年齡介乎5至40歲，均由印度回港，當中4人在入住北角華美達盛景酒店檢疫期間確診。

政府指第三波疫情已見緩後，將本周四到期的防疫措施再延長7日，詳情即看：【下一頁】

主題樂園可於9月18日重開，香港迪士尼樂園今日（22日）宣布將在9月25日重開，提供重開推三大優惠，詳情即看：【下一頁】

本港昨日（21日）新增6宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，其餘2宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，1宗屬於源頭不明個案。源頭不明個案是一名60歲菲傭（個案編號：5035），與僱主居於天水圍天晴邨晴海樓。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：伍瑋瑋