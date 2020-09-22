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松山府邸已向派錯藥員工發出警告　重新檢視派藥程序及派藥系統

社會 13:52 2020/09/22

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松山府邸指，得悉員工派錯藥物事情後作出調查，已立即向涉事員工發出警告。（資料圖片）

位於旺角窩打老道院舍「松山府邸」涉嫌派錯藥，令一名8旬婆婆昏迷至今達2個月，同時被揭鼠患問題。松山府邸發聲明指，得悉員工派錯藥物事情後作出調查，已立即向涉事員工發出警告，員工最後也因事件嚴重而難辭其咎，院方會重新檢視派藥程序及派藥系統，並加強員工在職培訓，減少錯誤發生。

旺角護老院涉派錯藥致8旬婦昏迷2個月　家屬指院舍長者欠保障冀政府正視

院方又指，得悉事件後即按社署《安老院條例》所訂立的實務守則指引處理，即時向社署安老院牌照部呈報。接報後，牌照部隨即派人員到院舍調查、巡查、視察及向相關員工查問。院方重申在處理此事上， 沒有半點隱瞞，一切如實地向社會福利署交代事件，而社署就事件亦向院舍發出警告信，並要求院舍立即作出改善。

至於鼠患事件，院方指有關問題困擾院舍將近一年，自發現鼠患後，一直高度關注，不斷加強院舍清潔、保持環境衞生及妥善處理垃圾等，同時聘請專業滅蟲鼠公司，跟進院舍情況，並每星期到院舍進行控鼠服務。

旺角安老院鼠患嚴重　涉派錯藥致院友昏迷2個月　遭社署發警告信

院方一直與政府相關部門、大廈管業處及當區區議員保持緊密聯繫溝通，希望共同有效解決鼠患問題。 在過去數月雖已漸見成效，但仍未能完全杜絕。

由於區內食肆林立，鼠患至今除了困擾院舍外，亦對社區造成極大滋擾。院方將以更積極及務實的態度解決鼠患，對員工、院友及家屬造成滋擾和不便，深感抱歉。

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責任編輯：陳子謙

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