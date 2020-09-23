【消除口臭】口腔疾病+飲酒吃蔥蒜可致口臭　營養師教除口臭：蘋果有助口腔自潔

▲ 吃蘋果有助口腔自潔，清除口臭問題。

口臭令人尷尬，有何方法可除臭？台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，口臭成因分為病理性及非病理性，除了疾病，常飲酒、吃濃味食物也會導致口臭。他又教大家從飲食入手，預防及消除口臭問題。

為何會有口臭？

1. 病理性﻿（長時間口臭）

這類型通常長期出現，且整天都口臭，很有可能是疾病引起，主要分為以下2類：

口腔疾病：佔80-90%，最常見是牙周病引起。一般會建議先到牙醫做檢查，確認是不是口腔因素。﻿

非口腔及全身性疾病：佔10-20%。舉例說，胃酸倒流，或患肝病也會引起臭味，若牙醫說口腔沒問題，那就很可能是這類型，必須要到醫院做檢查，確認是否有器官出問題了。﻿﻿

2. 非病理性﻿（暫時口臭）

這類型通常是外部影響，短時間的口臭。﻿

最常見的就是起床嘴巴會臭：原因在於睡覺時，口腔唾液減少，自潔作用降低，導致口腔細菌製造硫化物，形成臭味。﻿

口乾舌燥：與早上起床臭氣一樣，都是唾液分泌減少，導致自潔作用降低，細菌製造硫化物，形成臭味。﻿

特殊食材：蔥蒜等味道較重食材所造成。﻿

藥物、酒精、吸煙，都可能會造成口臭。﻿

﻿如何預防口臭？﻿

1.清潔口腔

飯後刷牙，徹底清潔每顆牙齒﻿

使用牙線，可以減少牙垢，避免細菌滋生﻿

清潔舌背，舌頭表面有乳突狀突起，容易累積細菌，需定期清潔﻿

定期洗牙，定期到牙醫報到，清除牙結石及牙菌斑。﻿

﻿2. 調整飲食﻿

以下飲品和食物，有助改善口臭問題：

多喝水﻿

綠茶、烏龍茶，含有兒茶素及類黃酮，有助除臭。﻿

蘋果，可以刺激唾液分泌，幫助口腔自潔﻿。

乳酪中的益菌，有助減少口腔壞菌﻿。

適量補充維他命C，有助減少牙齦發炎的機率。﻿

內容獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣