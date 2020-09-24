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【明星扮靚】哪種面型適合短頭髮？　王菲+佘詩曼+梁詠琪+周家怡短髮突顯型格 【多圖】

娛樂 13:59 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

女星剪清爽短髮不失嬌美，髮型師解構減齡原因。

女生留有一把長髮給予人成熟、嫵媚的感覺，相反束著一頭清爽短髮，則有型格的感覺。不少圈中女性都以短頭髮作為標誌，例如王菲、梁詠琪、佘詩曼、周家怡、唐寧等，短頭髮除了給人幹練的感覺，還有減齡的效果！

星級髮型師MC接受TOPick訪問，解構短髮減齡的原因，MC表示短頭髮之可以做到減齡效果，是因為一般短髮會帶給大家比較清新、清爽以及夏日的感覺，加上大部份的女生頭髮都比較長，而長頭髮給予人偏向成熟的味道，所以當女生剪短了髮，就容易營造出年輕和新鮮感，自然達到減齡效果！

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哪種面型適合短髮？

講到適合剪短髮的女生，MC表示面型偏瘦削、臉細的人剪短髮的效果較好，但當然要視乎短的程度。即使頭型比較大的女生，都可以靠髮型去做修飾，例如可以剪多一點層次，減輕頭髮重量，視覺效果上看起來頭部會比較細和輕盈。

相反頭型細小的女生，可以選擇齊髮尾的「One Length直髮」，加重頭髮的重量感，看起來令髮量增加。不過束短髮雖然能減短洗頭、吃頭的時間，但一覺醒來卻更容易有「打風」的效果，MC則建議留短髮的女生早上起床後輕輕弄濕頭髮，再以風筒及定型產品做個簡易造型，其實沒有想像中的難處理。

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圈中有不少女星都留有「減齡短髮」，最近復出在內地直播獻唱的王菲，留著一頭簡潔黑短髮，已屆51歲的她配上白皙皮膚看起來頓時減齡至少15歲。圈中亦有不少長期束短髮的女星，短髮已經成為她們的標誌，「四字頭」代表包括有已為人母的朱茵，長期留著中長髮的佘詩曼，以及非常適合清爽短髮的周家怡，三位看起來都比真實年齡年輕得多。

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梁詠琪堪稱短髮代表

短髮星媽的代表，就要數曾經唱過「短髮」一曲的Gigi梁詠琪，還有擁有先天性優良基因、永遠童顏的唐寧，正在懷有第二胎的李亞男，還有擁有一子一女、型格媽媽蔣祖曼，既為媽媽難免要將所有時間分配給子女，短髮除了清爽易打理，還省卻不少洗頭、吹頭的時間，非常符合成本效益。

另外則有氣質文青代表，包括模特兒出身的新力軍演員談善言，還有模特兒、演員兼跑步與健身教練的洪永城女友梁諾妍。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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