【救救動物】逾20隻寵物犬被遺棄無人領養「排隊」接受安樂死　動物組織：請領養不購買

▲ 外國一個動物組織近日就分享了兩張照片，照片顯示逾20多隻狗隻正「排隊」接受安樂死，場面令人心碎。

飼養寵物是一生一世的責任，但外國一個動物組織近日就分享了兩張照片，照片顯示逾20多隻狗隻正「排隊」接受安樂死，當中大部份均是被主人遺棄，場面令人心碎。

據外國動物組織Animal Reality Exposed在照片附文指，照片中逾20隻需要接受安樂死的狗隻，僅為當地一所動物庇護所一天需要「處死」的狗隻數量，這樣的情況其實每天都會發生。

組織指，這些狗隻曾經都是人們的寵物，過去可能曾被人們以「我希望女兒能有自己的小狗」等理由而被飼養，但後來卻又因不同原因而最終被棄養。儘管牠們曾被安排接受領養，但因為一直無人問津，而最終需要接受安樂死。

組織表示，這些狗隻的故事根本不應該這樣結束，因此想借此向大眾傳達以領養代替購買的訊息，又呼籲各主人為自己的寵物絕育。帖文發布後，不少網民都對照片大表心碎，又指如未能信守飼養一生承諾的人士，根本不應飼養寵物。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣