  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【救救動物】逾20隻寵物犬被遺棄無人領養「排隊」接受安樂死　動物組織：請領養不購買

休閒 17:34 2020/09/22

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

外國一個動物組織近日就分享了兩張照片，照片顯示逾20多隻狗隻正「排隊」接受安樂死，場面令人心碎。

飼養寵物是一生一世的責任，但外國一個動物組織近日就分享了兩張照片，照片顯示逾20多隻狗隻正「排隊」接受安樂死，當中大部份均是被主人遺棄，場面令人心碎。

據外國動物組織Animal Reality Exposed在照片附文指，照片中逾20隻需要接受安樂死的狗隻，僅為當地一所動物庇護所一天需要「處死」的狗隻數量，這樣的情況其實每天都會發生。

組織指，這些狗隻曾經都是人們的寵物，過去可能曾被人們以「我希望女兒能有自己的小狗」等理由而被飼養，但後來卻又因不同原因而最終被棄養。儘管牠們曾被安排接受領養，但因為一直無人問津，而最終需要接受安樂死。

組織表示，這些狗隻的故事根本不應該這樣結束，因此想借此向大眾傳達以領養代替購買的訊息，又呼籲各主人為自己的寵物絕育。帖文發布後，不少網民都對照片大表心碎，又指如未能信守飼養一生承諾的人士，根本不應飼養寵物。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣

相關文章

【浪子回頭】邊青正生畢業後成犬隻訓練員　打造暫養中心讓流浪狗重獲新生
12:59 2020/08/25
【浪子回頭】邊青正生畢業後成犬隻訓練員　打造暫養中心讓流浪狗重獲新生
【救救毛孩】內地主播讓寵物當「大胃王」　狗狗被逼餵食辣椒爆炸糖
11:59 2020/09/14
【救救毛孩】內地主播讓寵物當「大胃王」　狗狗被逼餵食辣椒爆炸糖
【稚狗何辜】狗狗全身打石膏被遺棄致失明骨折 動物義工心痛：10年來從未見過
10:35 2020/09/19
【稚狗何辜】狗狗全身打石膏被遺棄致失明骨折 動物義工心痛：10年來從未見過
虐待 網絡熱話 安樂死 領養 棄養

最高瀏覽

【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
15:48 2020/09/21
【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
16:09 2020/09/21
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍