課程檢討小組倡通識科維持必修必考IES改選修　通識書納送審機制

▲ 學校課程檢討專責小組表示支持教育局為通識「教科書」提供專業諮詢服務，以及納入現行課本送審機制。（資料圖片）

學校課程檢討專責小組完成今日（22日）提交報告，提倡高中課程4個核心科目安排不變，最具爭議的通識教育科維持必修必考，但縮減課程內容及將「獨立專題探究」（IES）轉為選修，小組亦支持教育局為通識「教科書」提供專業諮詢服務，以及納入現行課本送審機制。

針對4個核心科目，小組建議在不影響課程完整性的前提下，縮減及／或調適課程和評估，以及日後可考慮將課程和評核的調適安排延伸至高中的選修科目，當中通識科內容著墨最多，有關內容節錄如下：

中國語文科

檢視該科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試卷別；

從小加強培養學生欣賞中國文學作品和文言經典；

成立專家小組，加強課程內中國文學和文言經典的學習、欣賞經典篇章和名著；以及

檢視非華語學生的學習需要。

英國語文科

進一步精簡該科校本評核安排，並檢視如何在文憑試寫作卷更有效評核選修部分；

開辦職業英語應用學習課程；

豐富現行課程的內容，增強學術和創意層面的語文運用；以及

提供更多機會讓學生透過「跨課程語文學習」和「跨課程閱讀」提高語文能力。

數學科

在教、學和評估方面進一步善用現時在數學科必修部分課程中已有的「基礎課題」和「非基礎課題」的劃分；以及

研究長遠以「高級數學科」（名稱待定）取代現時數學科延伸部分的可行性。

通識教育科

縮減該科的課程內容，同時檢視能否進一步改善／ 精簡獨立專題探究；

釐清課程範圍， 訂明重要概念；

恆常檢視課程內容，適時更新當代已發展成熟的課題，以供學生探究之用；

容許學生可以選擇不進行獨立專題探究，將獨立專題探究轉為延伸和選修部分， 並將筆試與獨立專題探究的評級分開匯報；

為出版商提供專業諮詢服務，查閱已經出版，並在市場出售的通識教育科「教科書」，以及考慮將通識教育科的「教科書」納入現行的課本送審機制；

因應修訂的課程架構， 舉辦全新系列的教師專業發展課程；

支援學校領導層加強學校自我檢視和內部質素保證和問責的機制，以保證校本學與教材料的質素，確保學校有效推行課程；

與考評局就考卷擬題、審題和評核加強共識和通力合作，以確保課程目標和理念與評估一致；以及

在落實所有改善措施後，盡快在適當時間進行效能研究。

專責小組共擬訂6個方向性建議，包括彰顯全人發展的重要性、優先推行價值觀教育、創造空間和照顧學生多樣性、進一步推廣應用學習、提高大學收生靈活性，以及加強STEM教育。

專責小組主席陳黃麗娟表示，6個方向性建議在公眾諮詢期間均獲普遍支持，故無須作大幅改動，小組調整的細節包括有關通識教育科課程和評估的調適安排、加強價值觀教育，以及在突發的情況（例如當前疫情）下推動電子學習和增加對學生的支援，並提及新構思的「學校推薦直接錄取計劃」，目的是讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對。

教育局局長楊潤雄回應表示，局方會仔細研究報告，以及考慮社會各界人士的意見，審慎進行後續工作，如有任何涉及課程內容或考評的改動，局方將按既定機制與課程發展議會、香港考試及評核局和其他持份者合力跟進。

專責小組於2017年11月成立，去年6月底至10月中進行為期3個月的公眾諮詢和舉辦學校簡報會，其後就所蒐集的意見，以及新冠肺炎疫情爆發期間「停課不停學」的影響作充分考慮，今提交檢討報告。

▲ 學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟（左五）今日（22日）向教育局局長楊潤雄（右六）提交檢討報告。（教育局提供）

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記者：馮琪雅

