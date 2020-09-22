警方修訂「傳媒代表」定義　不承認記協會員證

▲ 警方今年8月10日在將軍澳的一項活動中，僅讓部分傳媒機構進入警察封鎖區內。（資料圖片）

警方將修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，新定義下的傳媒代表，須是已登記政府新聞處新聞發布系統的傳媒機構；或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、電台和電視廣播機構。據悉，有關修訂最快明天生效。

現時《警察通例》下的「傳媒代表」包括：（1）持有報館、通訊社、電視台及電台所發出的身份證明文件；（2）持有香港記者協會會員證或香港攝影記者協會會員證的記者、攝影師及電視台工作人員。

新定義生效後，意味警方不承認只是持有記協和攝影記協所發出的會員證。

▲ 警方發信給4個傳媒組織，稱將修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義。

警方向4個傳媒組織發信，表示自去年6月以來，本港發生一連串大型公眾活動，警方過去在不同活動中，先後發現有自稱記者的人混入人群，涉嫌阻礙警方工作，甚至襲擊警員。

警方稱，修訂後的傳媒代表定義將更明確清晰，讓前線人員更有效及快捷地辨識傳媒代表，以便在不影響行動效率的情況下，儘量配合傳媒工作，及為傳媒代表提供協助。又稱歡迎傳媒組織繼續向警方提出意見，就雙方關注的事項保持溝通。

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責任編輯：林曉君