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【聽出耳油】英國音響品牌KEF推全球首款MAT技術揚聲器　消除99%雜訊享受殿堂級音響聲效

精明消費 15:55 2020/09/22

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

英國殿堂級音響品牌KEF推出「LS50系列」全新產品。（相片：KEF官網）

英國殿堂級音響品牌KEF發布「LS50系列」兩款全新產品，分別是「LS50 Meta」書架式揚聲器及「LS50 Wireless II」無綫Hifi揚聲器，前者「LS50 Meta」香港與英國今日同步推出。

MAT技術大減雜訊達99%。（周美好攝）

KEF揚聲器外形型格，可融入任何家具中。（相片：KEF官網）

新產品突破之處是加設了MAT（Metamaterial Absorption Technology）技術，屬首個於揚聲器中設計中應用此技術的音響品牌。MAT的結構尤如一個高度複雜的迷宮，每條精密的管道能吸收特定範圍的頻率。當管道融合在一起，便化身為一個聲學黑洞，能吸收高達99%的雜訊，與一般揚聲器相比只有60%吸音率，明顯高一班。

LS50 Wireless II 要10月中旬推出，令人期待。（相片：KEF官網）

最新「LS50系列」的第12代Uni-Q同共點單元配備了MAT技術，強化了產品效能，Uni-Q同軸共點單元還原度更確，身處房間的任何位置，都是最坐聆聽位置。新增升級功能尚有全新的錐盆頸解偶器度（Cone neck decoupler）及驅動系統，能有效減低失真及雜訊，同時提升清晰度，呈現更深厚震憾的低音聲效。

LS50 Wireless II 有搶眼的紅色，介面清晰易用，相信女士們都喜愛。（相片：KEF官網）

售價：LS50 Meta $11,800、S2腳架$3,280（9月22日推出）；LS50 Wireless II $21,800（10月中旬推出）。

產品詳情：KEF

記者：周美好

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