【疫情大數據】港人對全日禁堂食最憤怒　對在家工作、爆「慶回歸」群組最開心

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情自7月起再度惡化，人與人之間再要保持安全距離，令網絡世界更織熱。科技公司Wiser慧科訊業以人工智能，分析5月中旬至9月初間，香港社交平台有關疫情的帖文及網民留言，發現全日禁堂食實施首日（即7月29日）， 是網民最驚憂、最悲傷及最憤怒的一天；而7月19日公布旺角出現「慶回歸晚會」群組、20日起眾多企業跟隨政府實施僱員在家工作安排，是研究期內網輿「開心」情緒最高的兩天。不過，團隊指經進一步研讀發現，網民在「慶回歸晚會」留言中抒發的，是屬於訕笑式的開心情緒。

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慧科訊業繼年中再度發表疫情報告，是次研究偵測今年5月中旬至9月初間香港地區的網絡輿論，包括逾40萬篇社交媒體帖文（如Facebook、Instagram、YouTube、討論區、博客等）、8,157萬次社交媒體互動、541萬則網上留言；分析出網輿熱議度走勢與同期確診人數走勢大致相符，這與今年初至年中得出的結論呈重大差異，因上一份報告指最能帶動輿情的，是有關防疫物資（尤其是口罩）及封關的話題。

是次報告提及，研究期內網民最頻繁表達「憤怒」情緒，而港人最憤怒、最驚憂及最悲傷一天，同是７月29日，那是政府實施全日禁堂食的首天，而三種情緒當中，「憤怒」情緒則最為高漲，反映此措施引發網民強烈而複雜的情緒。而翌日出現屯門「生日宴」群組，再「悲傷」情緒於連續兩天推上高峰。

相反，網輿「開心」情緒最高的兩天則屬7月19日及20日，分別為衞生署公布旺角出現「慶回歸晚會」群組，及眾多企業跟隨政府實施僱員在家工作安排，不過團隊指經進一步研讀發現，網民在「慶回歸晚會」留言中抒發的，是屬於訕笑式的開心情緒，而有關在家工作安排的「開心」，則是一般高興、開心的意思，主要是歡迎在家工作，可減省通勤時間。

此外，疫情影響市民各個層面，在「衣、食、住、行、工、學、玩」方面，報告指從熱議程度或牽引情緒兩方面衡量，均反映跟「行」相關的互動量，冠絕其他生活層面，包括實施限聚令、公眾活動被取消等事件，當中負評比例最高（75%）、正評比例最低（15%），反映港人不單最關心「行」，也是最感不滿的一方面。其他方面中，熱議程度較高的範疇為「衣」和「玩」；而最能牽引港人情緒的範疇為「食」和「工」，正負評比例分別是18：68及22：71。

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責任編輯：鄧凱文