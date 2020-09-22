涉青衣堵路及藏六角匙　18歲男生兩罪成還押候判

▲ 18歲男生今被裁定在公眾地方造成阻礙罪及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪罪成。（資料圖片）

18歲男生涉於去年11月在青衣堵路及管有六角匙被起訴，案件早前於西九龍裁判法院審訊，男生今(22日)被裁定在公眾地方造成阻礙罪及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪罪成。裁判官裁決時指，被告混在其他堵路的黑衣人中，即使警員沒有看見被告拋雜物，他們仍屬同夥，而被告將六角匙放在褲袋，隨手可取出用作傷人。被告還押至10月6日判刑，先索取更新中心及勞教中心等報告。

被告陳東成（18歲；學生），早前否認在公眾地方造成阻礙及管有工具可作非法用途共2罪，控罪指他於2019年11月13日在青衣擔杆山交匯處管有1串六角匙。他另被控於同日同地與其他黑衣示威者以雪糕筒、膠欄杆、膠水馬及其他物品堵塞擔杆山路，對路上車輛造成阻礙。控方今早於裁決前，將管有工具可作非法用途修改為管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪獲批。

裁判官彭亮廷裁決時引述控方案情指，當日截停被告的警員黃家濠曾供稱，他當晚乘坐衝鋒車到達長安邨巴士站一帶時，看見10多人在馬路旁，有人正放置雜物堵路，警員下車後，人群四散，被告與另1名女子逃跑，他追截及拉着兩人的背包，被告不斷掙扎及推開他，黃發出警告後被告仍逃走，被告最終被壓在地上制服，並搜出涉案六角匙。

裁判官指辯方盤問下，黃承認當時僅看到被告身處堵路人群中，但沒有看到被告手持或拋擲雜物。辯方又指，事後被告口罩有血跡，指控黃拘捕時曾使用非法武力。

裁判官續指，黃於作供時已清晰交代截停被告時的情況，因被告逃走，黃才須將被告壓在地上，否認曾使用武力。裁判官認為黃的解釋合情合理，將被告在地上的行為難以說成是使用非法武力。

裁判官又指，被告在巴士站出現時正混在人群中，並身處馬路上，有人搬運雜物堵路，被告與堵路的人士均身穿黑色衣服，質疑被告的衣著是否全屬巧合，裁定被告是屬於該10多人的同夥，並否定被告純粹路過或處於返家途中之說法。

裁判官指控方今才修訂控罪，旨在更精準地描述罪行，並不影響裁斷。裁判官指本案並無直接證據顯示被告為何管有六角匙，但被告當時將六角匙放在褲袋而非背包內，一處伸手可觸及的地方，有意圖隨時使用，加上被告面戴口罩，背包內藏有雨傘、手套等，裁判官指被告有備而來，一心打算堵路，身穿黑衣及戴面罩以防被人認出，有人阻止他們堵路是意料中事，推論被告攜帶的六角匙為傷人的工具及武器，需要時用作攻擊他人，裁定兩罪罪名成立。

辯方求情指，被告正就於城大修讀數據科學學士，重犯機會不大，案發現場亦不涉暴力，被告沒有使用六角匙，望法庭先索取感化報告或社會服務令報告。裁判官指，管有攻擊性武器的控罪嚴重，法庭須判處監禁式刑罰，先索取更新中心、勞教中心及教導所報告，被告還押至10月6日判刑。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂