法定機構不獲申保就業計劃　方國珊申司法覆核不獲受理

▲ 西貢區議員方國珊（左）早前就港鐵屋苑業主未能受惠政府的保就業資助提出司法覆核。（資料圖片）

政府早前先後推出兩輪保就業計劃，惟當中限制法定機構不可申請，法定機構之一港鐵物業管理部未能受惠，以致港鐵屋苑業主未獲回饋管理費，西貢區議員方國珊早前就此提出司法覆核，高院今（22日）頒下判詞，指如何因應疫情而運用公共財富，是政府的決定，法庭無權處理，因此拒絕受理有關申請。

法官於判詞中指出，司法覆核的範圍並不包括監督政府部門或官員的行政表現，或有否作出行政錯誤的決定，或它們的決定是好或不好。如何因應疫情的爆發而適當地運用香港的公共財富及儲備，以推出紓困或寬免措施並不是法律問題，這些決定應由特區政府處理。

而作出這等決定時，相關的考慮十分廣泛，包括政治、經濟及社會等因素，法庭並沒有權力，亦不是適當的機關去處理有關決定。

法官認為就本案而言，沒有證據顯示行政長官所作出的決定是非法、越權或完全不合理，又或是在作出相關決定時並無符合法定程序。而且申請人亦沒有足夠的權益作出本案申請，明顯地，有其他擁有更直接權益的人，例如港鐵旗下的物業管理公司、業主及業主立案法團等，更適合挑戰政府的相關措施。

法官因此認為申請人提出的司法覆核並無合理可爭議之處，因此駁回有關申請。

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記者：楊詠渝