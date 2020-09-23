【抗高血壓】上壓130＝高血壓或需服用降血壓藥　藥劑師拆解服藥飲食禁忌

▲ 香港藥劑師工會日前接受TOPick訪問時，就拆解了各類降血壓藥的副作用及一些影響血壓的飲食宜忌。

高血壓作為常見的都市病之一，嚴重者可令患者引發冠心病、心臟衰竭、慢性腎病及中風等致命的風險。據美國心臟協會（American Heart Association）高血壓標準顯示，上壓130mmHg，下壓80mmHg已被界定為高血壓。

因此不少病情較嚴重的高血壓患者都會在醫生的建議下，服用降血壓藥去控制病情。不過，由於降血壓藥的種類繁多，香港藥劑師工會日前接受TOPick訪問時，就拆解了各類降血壓藥的副作用及一些影響血壓的飲食宜忌。

利尿劑

利尿劑顧名思義促進尿液排放，有病人稱為去水丸。利尿劑作用於腎臟，通過促進尿液排放從身體去排多餘的體液和鹽份。利尿劑會令血管中總液體較少, 就像一條高壓水管一樣，打開水管開關令部份水排出，讓裡面的壓力隨即降低。

各利尿劑需要不同時間發揮其作用，從30分鐘到12以至24小時不等。一般病人應在早上服用，避免影響睡眠。利尿劑的副作用包括站立時頭暈、口渴增加、需要經常上廁所以及出現皮疹。

血管緊張素轉化酶抑製劑

抑製劑顧名思義即表示可抑製某種物質的製生。而抑製劑的抑製對象為人體内一種激素，這種激素會命令身體血管收緊。隨着體內這種激素遭到抑製，因而可令血管放鬆，從而令血壓降低。

抑製劑最常見的副作用包括持續乾咳、頭痛、頭暈和皮疹。

鈣通道阻滯劑

身體肌肉細胞，包括血管及心臓肌肉在收縮時均需要鈣離子。換言之當身體缺乏鈣離子時，身體肌肉細胞就會保持放鬆。當鈣通道阻滯劑阻止鈣離子進入血管肌肉細胞時，就可防止血管收緊，降低血壓。

鈣通道阻滯劑副作用包括頭痛、腳踝腫脹和便秘。

血管擴張劑

血管擴張劑種類可以再細分好幾種，當中較常用的為Hydralazine。Hydralazine是一種直接作用於血管擴張藥，主要作用於小動脈。

其副作用包括心跳加快、頭痛、心悸等。

α-1-腎上腺素受體阻滯劑

雖然現今尚未確定降壓血壓的確切機制，但腎上腺素會刺激平滑肌令血管收縮，因此阻止腎上腺素刺激有助令血管得到舒張。

香港藥劑師工會指出，所有降血壓藥物在服用初期，患者如果在躺下或坐下的狀態突然快速站立時，有機會出現頭暈情況，嚴重更可能昏厥。當患者出現這些症狀時，應先再躺下並靜坐幾分鐘後，才再嘗試站立，避免同樣情況再發生，多數情況下身邊會慢慢習慣，其後不會復發。

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高血壓患者服藥期間飲食宜忌

在飲食方面，香港藥劑師工會指出，喝酒及咖啡過多均會增加血壓，讓血壓暫時升高，此外攝取大量高鈉高及高脂食物亦會增加心血管負擔，因此患者在這類的飲食上需節制。因應每名患者病情不同，患者在接受治療時可諮詢藥劑師及其他專業醫科人員有關這類飲食習慣的正確攝取量。

對於有指正服用血管緊張素轉化酶抑製劑的患者，需減少進食鉀含量高的食物，香港藥劑師工會則認為食物的攝取不會體內的鉀含量有太大影響，加上本身鉀含量高的食物如香蕉及堅果等，本身亦含有多重維生素及礦物質，屬於健康食物，因此一般患者不需完全斷食，只要在飲食上保持均衡則可。

另外值得留意的是，工會指出柚子及壯陽藥物分別對鈣通道阻滯劑及血管擴張劑的交叉影響有意義，因此正服用這兩類藥物的患者必須避免服用柚子及壯陽藥物，以免對藥效及身體產生負面作用，同時在另外服用其他任何中西藥物時，患者都必須先諮詢專業人士意見才可服用。

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記者:吳梓楓