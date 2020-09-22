【麥路人】顧定軒自認叛逆為追夢兼職紥鐵　跟郭富城楊千嬅合作體會演員專業　

▲ 電影新人顧定軒與影帝郭富城影后楊千嬅主演電影《麥路人》。

由郭富城、楊千嬅、張達明等人主演的電影《麥路人》，揭示繁華背後社會底層的蒼涼落泊。飾演深仔的電影新鮮人顧定軒首次擔綱演出，與影帝影后級前輩一同體驗「麥難民」生活，對外表一臉稚氣，總予人學生感覺的顧定軒而言，是演藝生涯中的一大嘗試。

▲ 顧定軒在《麥路人》中演流落街頭的少年深仔。（湯炳強攝）

現年26歲的顧定軒（Zeno）2014年入行，中學時已參與模特兒工作，畢業後開始拍攝短片及微電影，曾出演電影《翠絲》與《藍天白雲》等，演過弒親的少年犯及跨性別人士。今年，他在電視劇《那些我愛過的人》首次亮相TVB，憑率直少年朱嘉炳一角，引起觀眾關注。

試鏡4次成功出演 從前輩身上學習專業

《那些我愛過的人》裏的朱炳是性格單純，脾氣帶點暴躁卻又是懷抱夢想的年青人。在Zeno的演藝生涯中，他演過不同樣貌性格的學生，而今次在《麥路人》中的深仔亦是一位叛逆青年。

不過，Zeno卻表示深仔是一個不同的人：「他有別於以往演過的柔弱與內向，深仔的內心有很多不忿，他的成長很缺乏家庭關愛，所以不懂事亦不懂表達，直至衝出原生家庭，用他的角度看到了社會上的麥難民，才有所成長。」

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▲ 顧定軒與郭富城、楊千嬅等前輩合作。（Instagram圖片）

他續指：「深仔是我演藝生涯中很大的嘗試，我第一次與那麼多前輩合作，又第一次演如此多的群戲，演前真的好緊張。但幸好有圍讀，當我見到郭富城楊千嬅很樸素地出現，便發現他們完全沒有距離感，都很放下自我，拍攝時又會互相扶持。」

Zeno大讚前輩們專業的態度值得學習：「在片場拍攝時大家都好忙，我一有空便會躲在現場的螢幕前看他們演戲。每次看都可以汲取到不同經驗，尤其郭富城完成放下身段的演出，楊千嬅拍完劇（當時正拍《多功能老婆》）再趕來不眠不休地拍戲，影響到我想如他們一樣做得更好。」

▲ 顧定軒試鏡4次才獲出演機會。（湯炳強攝）

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拍攝《麥路人》，Zeno坦言起初對麥難民只有片面印象，為了被選中演出反覆試鏡4次，亦為塑造角色花下不少心機：「深仔看每個人會有不同的眼神，亦要把我這些年的經歷及世故抹走，演回一個十來歲，不懂禮貌不問世事的年青人。」

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叛逆少年的成長 曾以紮鐵廚師維生

談到深仔的叛逆，顧定軒也指自己都有過一段叛逆時期：「我一直都是一個幾叛逆的人，自小便不愛讀書，喜愛表演，中學時曾因社交問題，感到在學校很侷促很迷茫，所以不斷逃學走堂出去看電影唱K。」

▲ 顧定軒感激家人支持他追夢。（Instagram圖片）

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興趣日常影響將來，Zeno因此沒有走一條社會認知規範的路，反而遵從內心選擇入行做演員：「我很慶幸家人給我很大自由，他們覺得我出去做事沒有危險，不是作奸犯科，只要是我喜歡的都會支持。」

Zeno在演藝學院修讀過兩年相關課程，遇過有同學質疑演藝工作是不能養活自己的職業，更令他確信一定要做得到且做得好：「既然是在做喜歡的事，為何要放棄此機會?」

▲ 顧定軒指自己也是一位叛逆少年。（湯炳強攝）

入行6年，Zeno努力爭取演出，嘗過林林種種角色的人生，但他也經歷過入行後的迷惘，要以紮鐵和廚師維持生計，卻反而造就了更大的自我增值空間。

他指：「我不是一個太有所謂的人，做演員就是希望多感受不同人生，同樣地做兼職也是。而我做過的兼職令我設身處地感受不同行業的生態及人物，恰巧地又對我演戲發揮有很大的幫助。」

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朱炳與深仔同樣是年青人，看似相同卻又不盡同，就像拍電影與拍電視一樣，Zeno也承認電視的魔力仍存在：「朱炳出街後是令更多人認得我，迴響很好，但就更令我想一同重拾電影昔日的輝煌，因為我也是被它的成功感動入行，慶幸現時可以成為其一，希望可以拍更多本土題材的電影反映香港社會。」

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記者：陳家瑩