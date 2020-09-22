【偏頭痛】本港約百萬人受偏頭痛困擾　偏頭痛發作可致嘔吐疼痛72小時【附自我測試】

▲ 死忍偏頭痛嚴重影響日常生活。

香港人生活壓力大，「頭痛」比傷風感冒更普遍，一般人會「食粒止痛藥」解決；不過一旦出現「偏頭痛」，患者除了頭痛之外，更會出現嘔吐、視力模糊等症狀，痛楚甚至持續達3日。

一項本港調查發現，港人對偏頭痛存誤解，以為必然是防不勝防，發作時唯有死忍痛楚或自行服用止痛藥，嚴重影響日常生活及精神健康。醫生呼籲患者為身心健康，應盡早求診及治療，免長期受偏頭痛煎熬。藥劑師提醒患者切勿自行「加碼」服止痛藥，以避免不當或過度用藥。

推算百萬港人受偏頭痛困擾

本港的偏頭痛病發率為12.5%，推算近百萬港人受此困擾，當中25至44歲為發病高峰期，而女性患偏頭痛的機會更是男性的3倍。

腦神經科專科醫生方嘉揚醫生表示，偏頭痛的症狀遠比普通頭痛強烈及使人虛弱。偏頭痛可引致疲倦、噁心、對聲音或光線特別敏感、視野模糊、難以集中精神等，且疼痛可持續達4至72小時。

醫學界相信偏頭痛與家族遺傳有關，9成患者均有家族史。若父母其中一人患偏頭痛，子女有一半機會患病；若父母雙方均為患者，子女的患病率高達75%。女性荷爾蒙的變化、味精、紅酒、咖啡或芝士等食物、睡眠不足、心理壓力、焦慮、吸煙以至天氣變化等均為誘發因素。

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偏頭痛不只「偏埋一邊」

偏頭痛可分為偶發性及慢性，前者一般每個月偏頭痛不多於14日，而慢性患者則每月偏頭痛達15日或以上，並持續至少3個月。很多患者以為偏頭痛的痛感只會「偏埋一邊」，但其實偏頭痛發作時，痛感可發生於單側、兩側、後尾枕或面部全部一起痛，疼痛如脈搏般「跳痛」，活動或晃動時痛感會加劇，對患者造成很大困擾。

外國有研究指出，逾9成患者於發作時，無法正常工作或生活，有52%患者更會因偏頭痛常與子女爭執，而患者患上抑鬱症的機會亦較一般人高兩倍。

加重止痛藥劑量或致過度用藥

萬寧註冊藥劑師王敏恒先生指頭痛是社區藥房最常見的痛症，但部份患者的處理方法呈兩極化：即死忍痛楚或不斷自行加重止痛藥劑量。患者加服止痛藥的原因，多是以為止藥痛已經「食醇」，故自行「加碼」，但其實可能是偏頭痛情況變得嚴重，以往服用的止痛藥已不足以控制病情。

過度用藥亦會引發其他嚴重問題，以常用的撲熱息痛為例，過量服用有機會引致肝臟受損或死亡，非類固醇類消炎止痛藥可能出現心血管及胃部不適的副作用。

新一代預防偏頭痛藥物「CGRP拮抗劑」，針對腦內神經細胞表面的一種神經蛋白CGRP受體，阻斷神經物質傳遞，有助預防偏頭痛發作。方嘉揚醫生引述一項涉及383名偏頭痛病人的研究，他們出現偏頭痛達12個月或以上，每個月出現偏頭痛達4-14日及頭痛(包括偏頭痛與非偏頭痛)15次以下，而且經過2種預防性治療後仍未能成功醫治。他們於研究中持續使用「CGRP拮抗劑」依瑞奈人(70克)，64週後，26%參加者沒有再出現偏頭痛。

偏頭痛自我測試

你是否有頻密或激烈的頭痛？

你是否因頭痛而減少體能活動或影響思考?

頭痛是否通常持續多於4小時？

頭痛時是否通常感到噁心？

頭痛期間是否感到畏光或畏聲?

如果有其中4題的答案為「是」，代表很大機會患偏頭痛，應立即向醫生查詢。

非藥物治療－避免誘因

控制外在環境：在黑暗及安全的房間中靜躺或睡覺

養成規律的飲食習慣，避免誘發偏頭痛的食物

規律的睡眠時間：避免熬夜、失眠或睡眠時間太長

規律的運動或放鬆：減輕壓力

藥物治療

止痛藥

適用於情況較輕微的患者，如撲熱息痛(Paracetamol)、亞士匹靈(Aspirin)及非類固醇類消炎止痛藥如布洛芬 (Ibuprofen)

毋須醫生處方

止嘔藥

治療偏頭痛發作時出現的噁心和嘔吐，如甲氧氯普胺 (Metoclopramide)

收縮血管藥物

針對較嚴重的偏頭痛，如舒馬坦(Sumatriptan)、佐米曲坦(Zolmitriptan)、麥角胺類(Ergotamine)

或會出現噁心及嘔吐等腸胃副作用

預防藥物

傳統預防性藥物：

如普萘洛爾(Propranolol)、維拉帕米(Verapamil)、丙戊酸(Valporate)、托吡酯(Topiramate)、苯噻啶(Pizotifen)

新一代預防偏頭痛藥物－CGRP拮抗劑16：

針對較嚴重的偏頭痛

阻斷神經物質傳遞，預防偏頭痛發作

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責任編輯：羅嘉欣