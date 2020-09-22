食環署全港9區安裝24個太陽能廢物壓縮箱　冀改善亂拋家居垃圾問題

▲ 食環署宣布開展第三代太陽能廢物壓縮箱試驗計劃。（食環署提供）

食環署今日（22日）宣布開展第三代太陽能廢物壓縮箱試驗計劃，分兩批在9個分區的鄉郊民居安裝共24個壓縮箱，為期一年。壓縮箱可改善因垃圾桶滿載引致的胡亂棄置家居垃圾情況，也可減輕由亂拋垃圾引致的鼠患及蟲害等問題。

食環署發言人表示，署方一直積極探討善用科技設備以方便市民處置家居垃圾，從而進一步改善環境衞生。第三代壓縮箱可處理多達600公升垃圾，適合在新界或市區外圍一些附近沒有垃圾房或垃圾收集站設施的鄉郊民居使用。

署方會首先在荃灣區、離島區及南區安裝12個壓縮箱，並將於10月下旬在西貢區、北區、大埔區、沙田區、元朗區及屯門區安裝另12個壓縮箱。



食環署分別在2018年及2019年進行第一代及第二代壓縮箱試驗計劃，社區持份者普遍支持裝置壓縮箱，食環署亦因應持份者的意見改良壓縮箱的設計及運作。

第三代壓縮箱沿用以往設計的自動感應投入口、透明投入口面板及指示燈，並在多方面作出優化，包括改良壓縮比及處理時間、加大投入口，以及加裝通風、照明及除臭等裝置。

與此同時，就涉及更高垃圾量的民居，食環署亦積極探討在技術上可行、具成本效益並為社區接受的方案，以改善環境衞生及加強防治蟲鼠工作。

食環署今年年中開始在深水埗及元朗推行流動太陽能垃圾壓縮機試驗計劃，每部壓縮機可處理約4噸垃圾，其密封式設計有助減輕鼠患及蟲害等問題。

由於市區一些舊式樓宇受設計所限及缺乏管理引致環境衞生問題，食環署在深水埗推行為期3個月的試驗計劃，分別在九江街與海壇街‬交界及石硤尾街與汝州街交界設置壓縮機，讓附近居民可便捷地使用壓縮機妥善處理家居垃圾，壓縮機每晚會運載收集到的垃圾離開。

此外，食環署亦在元朗推行為期一年的試驗計劃，在公園北路水邊村垃圾收集站、馬田村垃圾收集站及南邊圍垃圾收集站附近設置壓縮機，便利附近居民妥善處理家居垃圾，改善垃圾收集設施及保持環境清潔衞生。

食環署提醒市民及私人垃圾收集商不應將垃圾棄置在壓縮箱／壓縮機、垃圾桶或廢屑箱的旁邊或頂部，大包垃圾應妥善棄置在垃圾收集站內。發言人強調，保持社區環境衞生，有賴社會各界積極參與並持之以恆。他呼籲市民重視公德，並盡公民責任，共同保持香港環境清潔衞生。

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責任編輯：陳子謙