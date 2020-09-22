【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠

▲ 百佳將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人$200現金食物券。

百佳超級市場已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人$200現金食物券，預計受惠人數逾20萬。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲女士表示，疫情下失業率飆升，基層市民生計大受影響。透過今次現金食物券計劃，可以將關愛擴展到全港18區，惠及逾20萬受疫情影響而有急切需要的人士及家庭，食物券總值超過4,000萬元。

現金食物券毋須申請，社福機構將評估其服務對象的需要，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。20個社福機構包括：

香港基督教女青年會

惜食堂

香港聖公會福利協會

循道衞理楊震社會服務處

基督教香港信義會社會服務部

安徒生會

香港青少年服務處

香港基督教服務處

香港家庭福利會

香港傷殘青年協會

香港傷健協會

香港單親協會

凝動香港體育基金

聖雅各福群會

香港復康會

善學慈善基金

伸手助人協會

香港認知障礙症協會

匡智會及黑暗中對話基金會

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙