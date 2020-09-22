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【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠

社會 16:24 2020/09/22

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

百佳將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人$200現金食物券。

百佳超級市場已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人$200現金食物券，預計受惠人數逾20萬。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲女士表示，疫情下失業率飆升，基層市民生計大受影響。透過今次現金食物券計劃，可以將關愛擴展到全港18區，惠及逾20萬受疫情影響而有急切需要的人士及家庭，食物券總值超過4,000萬元。

現金食物券毋須申請，社福機構將評估其服務對象的需要，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。20個社福機構包括：

  • 香港基督教女青年會
  • 惜食堂
  • 香港聖公會福利協會
  • 循道衞理楊震社會服務處
  • 基督教香港信義會社會服務部
  • 安徒生會
  • 香港青少年服務處
  • 香港基督教服務處
  • 香港家庭福利會
  • 香港傷殘青年協會
  • 香港傷健協會
  • 香港單親協會
  • 凝動香港體育基金
  • 聖雅各福群會
  • 香港復康會
  • 善學慈善基金
  • 伸手助人協會
  • 香港認知障礙症協會
  • 匡智會及黑暗中對話基金會

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責任編輯：陳子謙

保就業 百佳 屈臣氏 弱勢社群 倪文玲

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