【新冠肺炎】浸大推新冠復康計劃招募約170名康復者參加　結合中藥及運動訓練冀助復康

▲ 浸會大學公布推出「香港新冠復康行動」計劃。（浸大提供）

新冠肺炎疫情稍有緩和，疫情至今共有逾4700名確診病人康復出院。有大學推出一項新冠復康計劃，招募約170名康復者參加，透過結合心肺及阻力運動訓練及服用中草藥，為有肺功能或會受損或抑鬱等後遺症的康復者，改善有關問題，計劃今日起可報名參加。

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香港浸會大學今日（22日）宣布推出一項「新冠復康計劃」，以結合心肺運動、阻力訓練和呼吸肌肉訓練與服用中草藥，以改善新冠肺炎病癒人士的新陳代謝和免疫系統功能，以及其肺部問題相關的臨床症狀。團隊計劃計劃招募約170名，年齡介乎18至65歲的康復病人，免費參加為期12個星期的計劃。

該計劃主要針對出現肺纖維化，新陳代謝或免疫系統功能受損、繼發性精神問題如抑鬱症、焦慮症等的病人。參加者將會分為4組，分別接受不同療程組合的復康護理方案，包括接受遙距運動訓練，以及服用中草藥。完成計劃後，參加者會在後續的12個星期接受跟進，並進行三次功能評估，以總結整個計劃的成效。

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有份領導計劃的浸大副校長（研究及拓展）及計算機科學系教授郭毅可指，參加者需接受每周3次，每次40至60分鐘的遙距運動訓練、每日兩次5至8分鐘的額外吸氣肌肉訓練等，其間團隊會利用手環監測參加者的運動水平，並會每周為其提供線上諮詢，以度身訂造有關運動量。

浸大中醫藥學院臨床部主任及講座教授卞兆祥則表示，參加者會被安排服用經改良的百合固金湯藥粉，三個月內每天兩次，複方會按病人個別情況而作出調整，故不建議其他病人自行服用複方。至於因康復患者需定時到醫院覆診，部分患者更會被處方西藥，卞兆祥提醒有關人士，如正服用西藥或接受其他長規治療則不適合參與。

計劃由今日起招募參加者，如有意參加計劃，可到浸大的網頁報名。

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記者：郭詩詩