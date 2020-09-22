【懷孕準備】養好身體驅寒增懷孕機會　中醫推介暖宮茶療及浸腳足浴方法

▲ 註冊中醫師梁尹倩分享備孕茶療及足浴良方。

夫妻計劃生育，必須養好身子準備。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，有意生育的女士們，須為BB準備溫暖的孕育環境，即是保暖子宮，她介紹了2個備孕必學的暖宮方法，一個簡單茶療配搭足浴良方，就能溫經散寒，增加懷孕機會。

梁醫師解釋，子宮是女生身體裡最怕冷的地方，現代人多喝凍飲及常吃生冷食物，容易造成子宮寒冷，即是俗稱的「宮寒」。

宮寒除了導致痛經，也會令人較難成孕，如果準備懷孕，就要學會為子宮保暖。她表示，適量飲用能溫經散寒的茶療，加上睡前來個溫暖足浴，暖宮之餘亦能有助放鬆心情，增加懷孕機會。

1. 黑枸杞南棗炒米茶

功效︰

溫經散寒，紓緩手腳冰冷、怕冷、痛經等症狀。

材料︰

黑枸杞6枚、去核南棗4枚（切粒）、炒米（1/3米杯）/炒米粉1包

做法︰

材料洗淨放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗15鐘即可。

此茶可反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2-3次，連續兩星期為一個療程。

備註︰感冒未清者不宜飲用。

2. 暖宮足浴方

功效︰

辛溫發寒、驅逐寒濕、促進血液運行。

材料︰

艾草20克、生薑連皮10片

做法︰

將材料放入水中，大火煮10分鐘，然後倒入盆中，加入適量冷水調至合適溫度（約攝氏40度），水量浸過腳跟，浸泡雙腳15-20分鐘。每晚睡前泡，連續3-5天為一個療程。

最後，梁醫師提醒準備懷孕的女士們，日常穿衣都要注意腹部保暖，「露臍裝要ByeBye」。如果小腹感到冷痛，可用風筒暖風吹向小腹3分鐘。最重要是心情保持放鬆，周末放假盡量放鬆身心。

【內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載】

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母

▲ 註冊中醫師梁尹倩。

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責任編輯︰林綺玲