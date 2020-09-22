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惠康將派發總值逾8千萬元現金券及餐券　承諾逾300款貨品未來6個月不加價

社會 16:58 2020/09/22

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

惠康將於未來10個月，派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8000萬元。

惠康宣布啟動一項總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，以支持香港社區。惠康表示，將向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，同時捐獻500萬港元幫助弱勢社群，惠康並承諾未來6個月超過300款日常貨品不加價。

同日，百佳超級市場亦公布，已申請第二期保就業計劃，並將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人$200現金食物券，總值逾4,000萬港元，預計受惠人數逾20萬。詳情即看：【下一頁】

惠康承諾，由9月底起，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，以保障顧客免受價格波動影響，惠康並將會承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。

惠康表示，疫情的影響並非短暫，「點點心意」計劃將會一直持續到明年，希望能夠提供持之以恒的支援。惠康將於未來10個月，派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8,000萬元。惠康將與一直以來合作的慈善團體夥伴合作派發，務求能夠廣泛地惠及社區上不同人士。

另外，惠康將於現行Yuu獎賞計劃中，特意設立「 Yuu Give-Back 」回饋計劃，讓顧客能將積分捐贈予慈善團體。同時會根據顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬元，進一步支持有需要群體。

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責任編輯：陳子謙

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