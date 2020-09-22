【陰陽眼】男子宣稱見到鬼　台灣胸腔重症科醫生解構「陰陽眼」

▲ 醫生表示，「陰陽眼」是一種病，出現視覺幻影是源於眼睛或大腦病變。

「陰陽眼」是一種病？台灣胸腔重症科醫生黃軒在其facebook專頁指出，這是因病變而出現的視覺幻影。他解釋出現「陰陽眼」或「看到鬼」的原因，並提出治療方法。

黃軒醫生全文如下：

之前只要有人往生，就會出現「通靈」、「通眼」、「通天」、「通腦」的人說，「我看到鬼」、或是有「陰陽眼」的人，來看哪裡卡陰⋯⋯

使我忽然想起了，我以前有個病人，也是一直說他自己有「陰陽眼」或「看到鬼」。他告知家屬，家人就把他去「捉鬼」，從中國道士到驅魔人⋯⋯

他問我，為甚麼相信他有「陰陽眼」。因為我是一名重症醫學専科醫生，很多奇怪的現象，大家都以坊間流傳的用詞告知⋯⋯其實，很多「陰陽眼」、「看到鬼」的現象來自一些身體的小毛病，但是大家都以神鬼認證方式在社會流傳著⋯⋯

視覺幻影

這些視覺幻影，是人類的眼睛系統或大腦產生病變而來。

這些視覺幻影，造成的是反覆出現「看到了」甚麼鬼東西，這些不是一定精神病患，他們的言行舉止都還是正常人的生活。

這些視覺幻影，通常發生在照明不良或黃昏時刻，如果病人眨眼、點頭或開電燈，幻象通常會消失。

但是，病人無法用意志去控制視覺幻影不出現，視覺幻影常常在毫無預警下出現。

﻿視覺幻影，可能是黑與白，也可能有顏色；可能不動或在動；與實際事物比較，視覺幻影可能像正常的清晰、比較不清晰或更清晰。有時候，人物與實際的周遭互相配合，例如一位幻象人物坐在房間的椅子。視覺幻影有時會自覺威脅性，或是會出現兇惡的怪物。

根據英國醫學雜誌《刺絡針》(Lancet)的報導，許多視力不良的老年人隱藏「看到實際上不在那裡的東西」，我們俗稱「看到鬼」或「陰陽眼」的事實。在500個視力障礙的病人中，60位承認他們有視幻，他們「看到鬼」，有時一年只有一兩次，有些人一天至少兩次呢。其「盛行率」在視力不好的人囗中，約為11至13%。

▲ 出正常眼及「陰陽眼」的分別（圖片獲台灣胸腔重症科醫生黃軒授權轉載）

眼睛病變

這種現象在視覺障礙的老年人中是相當普遍，其視覺障礙的原因包括：視網膜斑狀性退化、糖尿病視網膜病變、角膜損傷、白內障等。通常眼睛做手術治療，都會使幻影消失。

大腦病變

腦部病變，例如腦內腫瘤或是枕葉癲癇。腦血管疾病、腦炎、䐉視神經萎縮或病變，腦退化症，這些老人或病患，其實也常常會有視覺幻影出現。

精神疾病

精神思覺失調症或其他精神疾患造成的幻覺和妄想，例如酒癮者、物質濫用者。

其他病變

營養不良者，偏頭痛發作、發燒、電解質不平衡，藥物中毒⋯⋯

醫療的檢驗

一個人，如果「看到鬼」或有「陰陽眼」，我們一開始檢查眼底鏡，看是否視網膜病變、黃班點退化、視網膜剝離、角膜潰瘍、青光眼、白內障，視神經發炎等等。腦部的核磁共振，就是要排除䐉內的腫瘤、發炎，尤其是腦袋內的視神經系統附近的病變，很容易壓迫神經引發幻覺！精神科醫生會從病史詢問，得知無酒精中毒或戒斷症侯群！精神病史，藥物濫用等問題著手排除。

提早診斷

那些容易「看到鬼」，有「陰陽眼」的，可以先排除身體健康的病變。而且這些人的疾病，通常都會拖很久。大部份人會進入民俗處置。有些家人會將子女，長輩送至深山給師父們治療。如果以現在醫療觀點看，這些舉動是在延誤病情的，常常遂造成日後的遺憾。

提早治療

現在眼科雷射手術和精密的儀器，早已經可以使這些眼疾引發的「陰陽眼」，或「看到鬼」，可以根治的。現在的高解析度的核磁共振檢查，和精準的腦部訂位手術，這些靠近腦視神經的手術，減少了很多併發症。

邦納症候群（Charles Bonnet syndrome；CBS）

重病或病危，少數病患私下告訴我都會忽然有「陰陽眼」或「看到鬼」⋯⋯所以我當時相信我的病人說。

這是一種在心智正常人身上產生一種鮮明而複雜的幻覺，這個症狀是以瑞士自然博物學家查爾斯•邦納命名。他的87歲、因白內障幾近全盲的祖父，雖然雙眼全盲，但卻可以看到男人、女人、鳥、車輛、圖騰等幻像。邦納博士描繪祖父的病症，因而得名。

有此症狀的病人，通常因為視網膜問題、眼球或視神經受傷而導致視力障礙，換成坊間，你們白話文就叫「陰陽眼」或叫「看到鬼」。我指著給我的病人，當時MRI 影像下一顆小腫瘤⋯⋯在他腦的視神經區域在發炎和侵犯⋯⋯我把他轉介給眼科和神經外科手術。

他術後，高興到不行⋯⋯因為腫瘤使得視神經受損的「陰陽眼」現象消失了⋯⋯

反覆有「陰陽眼」？反覆「看到鬼」？

如果你真的常有「陰陽眼」、或叫「看到鬼」，記得先去看醫生。

記得要看眼科醫生，神經科醫生、精神科醫生⋯⋯除非你正在忽略了身體健康。

其實很多這種疾病，不是甚麼癌症末期，有機會可治癒的，但年年延誤病情，就另當別論了。

你反覆有「陰陽眼」嗎？這個不是天生的異秉，這是身體健康警訊。

你反覆有「看到鬼」嗎？這個不是一直在卡陰，延誤病情才會卡死⋯⋯

如果有人一直「看到鬼」，或有「陰陽眼」，不去看醫生，又以為天生的異秉可以撈財，這是還是要看醫生，除了排除眼睛病變、腦袋病變、還有精神妄想症⋯⋯

別忘了，可能也順便報警，因為明明有疾病，不去治療，而用自己的疾病去斂財，那是犯法的。

文章獲台灣胸腔重症科醫生黃軒授權轉載

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣