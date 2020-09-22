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【求婚放閃】張寶兒再為婚訊晒恩愛合照　Bowie感謝祝福兼為袁偉豪平反

娛樂 17:18 2020/09/22

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張寶兒再放閃。

袁偉豪與張寶兒上周四晚（9月17日）在社交平台公布喜訊，待嫁新娘張寶兒亦已向傳媒分享跟袁偉豪的求婚點滴。今日（9月22日）張寶兒在社交平台再發放閃照，上載跟袁偉豪尼亞加拉大瀑布合照，並向親友們發表感謝長文。

張寶兒自公布袁偉豪向自己求婚成功，便收到不少好友及網民，Bowie今日在社交網上載跟阿Ben去年於尼亞加拉大瀑布前合照，袁偉豪跟Bowie緊緊相擁，十分甜蜜。

Bowie並留言感謝各界祝福，寫道：「感恩，有好多好朋友甚至多年沒聯繫的朋友送來祝福，窩心的，感謝你們♥﻿」

她指出：「有人問：求婚一刻最感動是甚麼？就是對方知道將來的未知，知道責任的重量，﻿，還願意和你用生命再下一個承諾，承諾共同承擔婚姻。為柴米油鹽與喜怒哀樂負責，﻿不是浪漫的事情，而是腳踏實地責任的宣言，因為知道生命有限，而對方值得自己用自己的所有去給予幸福。」

張寶兒又發布尼加拉瀑布的彩虹照。（取自facebook）

Bowie又強調：

這個承諾沒有人能代替我們承擔，父母不能、親友不能，更遑論他人﻿（除非那些指手畫腳的想幫忙養活我們 哈哈～﻿放心 我們不愛欠債﻿ 還款時一定附帶利息）﻿

還有只是想說﻿，不要不相信世上單純的美好，用不着作太多計算，因為唯獨真誠相待力量最大。

傳張父再送樓為嫁妝加碼

二人今年5月被揭聯名買樓買下傲瀧共組愛巢，有指是寶兒父親付4000首期作為新婚禮物，而日前又有傳張父再加碼為愛女送多層做嫁妝。

Bowie則向傳媒未作否認，只回覆自己不知道，因為知道了就不是驚喜，她也指只要是爸爸送的都是最好的心意。

    點擊圖片放大
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因此有網民指袁偉豪結婚和買樓要靠外父支持，被問到可擔心袁偉豪有壓力，Bowie稱：「他要用下輩子養我，更豪！」

而Bowie今次發文，特別提到未婚夫的承諾和責任，非外人所能明白，又以玩笑筆觸寫「除非那些指手畫腳的想幫忙養活我們 哈哈～﻿放心 我們不愛欠債﻿ 還款時一定附帶利息」，當中可能是Bowie為愛郎的平反。

撰文 : TOPick柴犬出動

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