【求婚放閃】張寶兒再為婚訊晒恩愛合照 Bowie感謝祝福兼為袁偉豪平反
袁偉豪與張寶兒上周四晚（9月17日）在社交平台公布喜訊，待嫁新娘張寶兒亦已向傳媒分享跟袁偉豪的求婚點滴。今日（9月22日）張寶兒在社交平台再發放閃照，上載跟袁偉豪尼亞加拉大瀑布合照，並向親友們發表感謝長文。
張寶兒自公布袁偉豪向自己求婚成功，便收到不少好友及網民，Bowie今日在社交網上載跟阿Ben去年於尼亞加拉大瀑布前合照，袁偉豪跟Bowie緊緊相擁，十分甜蜜。
Bowie並留言感謝各界祝福，寫道：「感恩，有好多好朋友甚至多年沒聯繫的朋友送來祝福，窩心的，感謝你們♥」
她指出：「有人問：求婚一刻最感動是甚麼？就是對方知道將來的未知，知道責任的重量，，還願意和你用生命再下一個承諾，承諾共同承擔婚姻。為柴米油鹽與喜怒哀樂負責，不是浪漫的事情，而是腳踏實地責任的宣言，因為知道生命有限，而對方值得自己用自己的所有去給予幸福。」
Bowie又強調：
這個承諾沒有人能代替我們承擔，父母不能、親友不能，更遑論他人（除非那些指手畫腳的想幫忙養活我們 哈哈～放心 我們不愛欠債 還款時一定附帶利息）
還有只是想說，不要不相信世上單純的美好，用不着作太多計算，因為唯獨真誠相待力量最大。
傳張父再送樓為嫁妝加碼
二人今年5月被揭聯名買樓買下傲瀧共組愛巢，有指是寶兒父親付4000首期作為新婚禮物，而日前又有傳張父再加碼為愛女送多層做嫁妝。
Bowie則向傳媒未作否認，只回覆自己不知道，因為知道了就不是驚喜，她也指只要是爸爸送的都是最好的心意。
因此有網民指袁偉豪結婚和買樓要靠外父支持，被問到可擔心袁偉豪有壓力，Bowie稱：「他要用下輩子養我，更豪！」
而Bowie今次發文，特別提到未婚夫的承諾和責任，非外人所能明白，又以玩笑筆觸寫「除非那些指手畫腳的想幫忙養活我們 哈哈～放心 我們不愛欠債 還款時一定附帶利息」，當中可能是Bowie為愛郎的平反。
撰文 : TOPick柴犬出動