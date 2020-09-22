【香港迪士尼重開】米奇獅子王劇場及戶外巡遊暫停　市民可一睹城堡新貌

▲ 香港迪士尼樂園周五（25日）重開，市民入園可一睹城堡新貌。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

新冠肺炎疫情緩和，香港迪士尼樂園今日（22日）公布，樂園將於周五（25日）重開，逢周二及四休園，市民須預約入園，但樂園的「米奇魔法書房」﹑「獅子王慶典」等室內劇場將暫停至另行通知，而戶外巡遊及與樂園角色合照等活動同樣會暫停。

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根據政府的最新防疫規例，主題樂園容納量不可超過整體的一半，只可在室外進行現場表演，並要遵守若干防疫措施。香港迪士尼指，在重開初期，樂園會以謹慎而具靈活性的方式營運，包括按政府最新法例實施措施調整服務，以及實施一星期營運5天的新安排，而樂園室內劇場表演如「米奇魔法書房」及「獅子王慶典」將暫停直至另行通知。

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香港迪士尼說，樂園已申請首兩期的政府「保就業計劃」，目前專注於重開樂園，迎回遊人及演藝人員，推動業務向前，並會持續密切檢視並管理樂園營運，謹慎理財。樂園正小心監察疫情，配合政府及衛生部門的指引重開樂園，所有全職演藝人員亦繼續支持公司的成本控制措施，每周放取一天無薪假。

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受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月18日重開，但恢復營運不足1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，將於本周五重開。

香港迪士尼樂園在9月12日踏入15周年，但因應未及重開，樂園改於Facebook專頁舉行網上生日會，而官方上載的慶祝片段中，首次曝光翻新後的「奇妙夢想城堡」全貌，意味新城堡「變身」工程已踏入最後階段，並將於今年底前正式開幕。

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記者：陳曉瑩