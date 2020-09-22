15歲涉擲汽油彈改判勞教　上訴庭指裁判官對男童的優秀評論有過譽之嫌

▲ 上訴庭今（22日）頒下裁決理由，指原審裁判官對男童的「優秀」評論亦有過譽之嫌。（資料圖片）

15歲男童今年初於元朗投擲汽油彈，事後承認縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩項控罪，男童原被判感化18個月，其後經律政司上訴後被改判進勞教中心。上訴庭今（22日）頒下裁決理由，指原審裁判官判刑過於著重男童的更生，而忽略了懲罰和阻嚇，而裁判官對男童的「優秀」評論亦有過譽之嫌。

高院首席法官潘兆初於判詞中指出，對於就干犯嚴重罪行的少年判刑時，法庭一方面需考慮基於公眾利益，判刑需與罪行嚴重性相稱，以收保護公眾、懲罰、公開譴責和阻嚇的效果。另一方面法庭亦要讓年輕人更生及改過自身以遠離罪行。

就著縱火罪，判處少年犯人感化令並不適合，因為感化令主要以更生為目的，而沒有充份顧及保護公眾等公眾利益需要，與罪行嚴重性不相稱。而於本案中，以投擲汽油彈的方式縱火是極其危險之舉，加上男童是在保釋期間干犯本案，均加重其刑責。

鑑於案情嚴重和男童的罪責，法庭必須對他處以具足夠懲罰和阻嚇的判刑，拘留式刑罰是唯一合適的判刑選項，但不至於判處即時監禁。而男童本來接受9個月的住宿訓練，某程度上是限制了男童的自由，但本質上仍是非拘留式刑罰，而裁判官判刑時亦完全沒有提及有關懲罰和阻嚇等因素，予人沒有考慮相關因素的印象。

法官又質疑裁判官認為男童過往是「優秀」的兒童，評價值得商榷。男童雖然曾參與公眾事務，但形容他是樂於服務香港，屬有點誇大，最多只能說他有志將來投身公共服務。而且男童的學業表現平平，操行亦有些問題，裁判官的「優秀」評論，實有過譽之嫌。

法官批評男童魯莽、守法意識薄弱、容易受別人影響，而其父母亦承認對他監管無效，因此裁判官應考慮對男童處以拘留式的刑罰，從而讓他接受比住宿訓練更嚴格的訓練，是否更有效改善其行為和守法態度等。

法官認為勞教中心的紀律訓練和勞動工作，會加強男童的守法意識、改善其行為和獲釋後更願意接受家長的監管，這對於男童的更生和長遠發展至為重要。上訴庭因此裁定原審裁判官的判刑明顯過輕，原則上犯錯，故改判男童進勞教中心。

法官又補充，只要法律容許又符合相稱性，法庭有酌情權輕判被告，上訴庭也不會干預，但不少案例卻強調，法庭過份輕判，表面上似乎對被告有利，但其實對他並無好處。

上訴庭法官彭偉昌於判詞中指出，對少年犯人量刑，需拿捏其更生，且顧及懲罰等考慮，這個致力找出平衡的做法，不但由來已久，亦有本地法律作依歸，而且與國際公認做法吻合。而本案原審裁判官出錯的地方，是沒有力求找出平衡，以致得出偏重一方的結果。

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記者：楊詠渝