【湯馬戀】湯洛雯自認已屆適婚年齡　靚湯直言視馬國明為未來丈夫

▲ 湯洛雯示馬國明為結婚對象。

靚湯湯洛雯今日（9月22日）為珠寶店任開幕嘉賓，並獲珠寶店老闆娘送翡翠獨角獸及袖口鈕扣。出名是最佳女友的湯洛雯更打算把袖口鈕扣轉贈男友馬國明。

靚湯被問馬國明有否也曾送首飾給她，甜笑稱曾收過對方送的手鐲，可是賣關子說：「幾時送就是秘密，其實不一定紀念日才送禮，他平時聽到我喜歡甚麼，有時候都會偷偷地買來送給我。」這位男友實在夠細心。

至於她之前因曾稱可能閃婚，因此有傳她正有此意，不過湯洛雯今日澄清否認，指之前稱不排除閃婚只是講笑：「我是有計劃的人，結婚涉及很多事情，要給父母知和買屋，暫時未有這個打算。」

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▲ 靚湯任珠寶店任開幕嘉賓。（東星圖片）

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不過她承認與馬國明有討論過結婚：「拍拖梗有溝通過，他是結婚對象，我幾多歲呀？唔玩啦，亦都唔好搵我玩。」

另外，有早前有媒體拍到馬國明有她所住屋苑住戶證，湯洛雯解釋是為了方便不用每次也落樓接他，但沒把家中鎖匙給馬明。問她是否也有對方家門匙，湯洛雯說沒有，但有對方大廈密碼：「如果這樣也不給我就好過分。」

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而她早前拍完TVB劇《一笑渡凡間》後，她自爆拍攝期間常食甜品結果肥了不少，故此近日努力修身，但笑言無論肥或瘦，馬國明也喜歡，真是十分甜蜜。

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