涉洩求診警員資料 護士被控兩罪准保釋候訊

▲ 護士區婉泓涉於網上披露求診警員個人資料，被控不誠實取用電腦等共兩罪，今於九龍城裁判法院提堂。(林欣樂攝)

皮膚專科診所1名25歲兼職女護士，涉於去年8月使用診所電腦取得1名警員的個人資料，並涉在社交平台上作出披露，被控1項不誠實取用電腦罪及1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪。案件今（22日）在九龍城裁判法院提堂，涉案護士暫時毋須答辯，案件押後至11月17日再訊，待辯方索取文件等，護士准保釋候訊。

被告為兼職護士區婉泓（25歲），被控1項不誠實取用電腦罪及1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪。控罪指她於2019年8月13日，在九龍彌敦道第一皮膚專科中心，目的在於使她本人或他人不誠實地獲益而取用1部屬於該中心的電腦；控罪另指她於同日在香港，披露未經該中心同意而取得屬於警員22878的個人資料，即姓名、身分證號碼、出生日期及電話號碼，而上述披露導致該警員蒙受心理傷害。

辯方今申請押後案件以索取文件及給予被告法律意見，被告暫時毋須答辯。辯方申請保釋獲批，裁判官將案件押後至11月17日再訊，並批准被告以2,000元保釋候訊，期間不得接觸控方證人。

據悉，被告在社交平台上公開警員的個人資料，內容另提及「死黑警又嚟睇醫生」，其後該警員的友人在社交平台上看見內容，通知警員而揭發事件。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂