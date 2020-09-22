【搵工奇招】60歲失業漢拍片做掌上壓　成功吸引百公司發Offer

▲ 英國一名60歲大叔為證明自己身體健碩，於是在全球最大求職網站LinkedIn上載自己做掌上壓的片段，竟成功引起多名僱主注意，收到逾百份工作邀請。

受新冠肺炎疫情影響，不少打工仔都各出奇謀冀能成功搵工。英國一名60歲大叔自4月遭公司裁員後，由於不少僱主認為他年紀大，接近退休年齡，以致一直未能找到新工作。為證明自己的身體仍然健碩，他靈機一觸決定在全球最大求職網站LinkedIn上載自己做掌上壓的片段，竟成功引起多名僱主注意，收到逾百份工作邀請。

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據英國《每日郵報》報道，一名來自蘭開夏郡的玩具公司前行政總裁Paul Marks，今年4月因受疫情影響遭公司解僱。擁有逾40年公司管理經驗的他，曾經擔任行政總裁、管理合夥人、營運總監等職位，更有被派駐海外的經驗，如印度、杜拜、和西班牙等地。不過，自7月從杜拜返回英國後，Marks曾投出超過50份履歷應徵工作，卻都因為他的年齡太大，沒有收到任何回音。

由於現時無法與僱主面對面交談，不少企業只看到Marks的年齡，就將其直接篩走。為了消除各企業對其年齡問題的疑慮，他決定以自拍影片的方式，在網上發布自己健身的影片，包括掌上壓、長跑等，表示自己的體力與精神仍然充沛，冀僱主考慮他多年的經驗，可以為公司提供價值。

影片中的Marks身穿西裝打領帶，輕鬆做了6下掌上壓，然後氣定神閒地站起來，近距離對着鏡頭自我介紹。他在影片中指，自己每日都會堅持做40至50下掌上壓及跑30公里鍛煉，但強調拍片並非為了展示自己有多健康，而是想藉此證明「並非所有年屆60的人都是頭髮花白的園丁，或是整天坐在一起喝茶或觀看體育賽事」。

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事實證明，這個方法果然奏效，Mark的影片點閱次數超過70萬，更成功在LinkedIn吸引超過100名僱主與他聯繫，表示願意聘用他。

責任編輯：施雯雯