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民研︰行會非官守議員評分葉劉居首位獲31分

政治 17:41 2020/09/22

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香港民意研究所8月底至9月初調查顯示，在一眾行政會議非官守議員當中，新民黨主席葉劉淑儀的認知度和評分居首位。（資料圖片）

香港民意研究所8月底至9月初調查顯示，在一眾行政會議非官守議員當中，新民黨主席葉劉淑儀的認知度和評分居首位，認知率高達98.4%，評分為31分。行會召集人陳智思的評分為29.5分，排名第二，惟其評分創2005年有紀錄以來新低。資深大律師湯家驊排名第三，評分為26.8分。

調查分兩階段進行，首階段為提名階段，第二階段為評分階段。在提名階段中，受訪者在未經提示下需說出最多5名最熟悉的行會非官守議員，最多受訪者提及的議員是葉劉淑儀、陳智思和湯家驊，提名比率分別為34%、15%及14%。另外，在首階段調查中，55%受訪者表示，對行會非官守成員沒有認知，11%受訪者錯誤說出行會非官守成員。

理大應用社會科學系專任講師譚建元分析指，55%受訪者對行會非官守議員沒有認知，反映市民有機會不掌握行會功用和其組織成員，認為政府應加強市民與行會成員的接觸和溝通。他又指，葉劉評分高是基於她常於傳媒曝光和表態，陳智思、湯家驊的認知度較高，是因其本身的知名度。

香港民意研究所民於8月底至9月初，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段成功訪問了508和500名香港居民，了解市民對行政會議非官守成員的認知和評分。

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記者︰尹櫻霖

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