旅遊業界斥第三輪防疫基金資助少　恐旅行社現裁員倒閉潮

▲ 旅遊業界不滿第三輪防疫基金資助較前兩輪少，態度敷衍。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續下，政府宣布第三輪防疫抗疫基金。旅旅業界今日（22日）召開記者會，指出第三輪基金向每間旅行社按每名員工資助5000元，規模較過去兩輪支援為少，業界期望落差大，感極度失望，若以現時資助額度，恐出現大規模裁員及倒閉潮。

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香港旅遊業議會主席黃進達表示，政府提供3,000億資助中，旅行社資助少於1%，現時本港有逾1,700間旅行社，約1.7萬名全職及近萬名兼職從業員，資助不足補貼旅行社一個月的開支，形容態度敷衍。而旅遊業屬本港四大經濟支柱之一，希望政府提供有別其他行業的特別支援，向每間旅行社發放每月6萬元津貼。

旅行社解困大聯盟日前訪問206間旅行社，有8成半僱用10名員工以下，最多只可領取5萬元補貼，少於首兩輪防疫基金發放的金額。調查又顯示，若政府沒有第三輪保就業計劃或任何額外支援，有70間旅行社會考慮結業，逾110間旅行社會縮減規模或轉型。

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大聯盟召集人姚柏良批評，政府措施離地，健康碼、通關等措施遙遙無期，更遑論旅遊氣泡，行業自年初已屬冰封狀態，處於水深火熱之中。他促請政府發放一筆過8萬元補貼，供旅行社應對未來半年租金。

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記者：蘇文軒