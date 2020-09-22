  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

旅遊業界斥第三輪防疫基金資助少　恐旅行社現裁員倒閉潮

社會 17:50 2020/09/22

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

旅遊業界不滿第三輪防疫基金資助較前兩輪少，態度敷衍。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續下，政府宣布第三輪防疫抗疫基金。旅旅業界今日（22日）召開記者會，指出第三輪基金向每間旅行社按每名員工資助5000元，規模較過去兩輪支援為少，業界期望落差大，感極度失望，若以現時資助額度，恐出現大規模裁員及倒閉潮。

（林宇翔攝）

香港旅遊業議會主席黃進達表示，政府提供3,000億資助中，旅行社資助少於1%，現時本港有逾1,700間旅行社，約1.7萬名全職及近萬名兼職從業員，資助不足補貼旅行社一個月的開支，形容態度敷衍。而旅遊業屬本港四大經濟支柱之一，希望政府提供有別其他行業的特別支援，向每間旅行社發放每月6萬元津貼。

旅行社解困大聯盟日前訪問206間旅行社，有8成半僱用10名員工以下，最多只可領取5萬元補貼，少於首兩輪防疫基金發放的金額。調查又顯示，若政府沒有第三輪保就業計劃或任何額外支援，有70間旅行社會考慮結業，逾110間旅行社會縮減規模或轉型。

（林宇翔攝）

大聯盟召集人姚柏良批評，政府措施離地，健康碼、通關等措施遙遙無期，更遑論旅遊氣泡，行業自年初已屬冰封狀態，處於水深火熱之中。他促請政府發放一筆過8萬元補貼，供旅行社應對未來半年租金。 

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診　3宗本地個案與之前相關
今日 14:30
【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診　3宗本地個案與之前相關
【救救動物】逾20隻寵物犬被遺棄無人領養「排隊」接受安樂死　動物組織：請領養不購買
今日 17:34
【救救動物】逾20隻寵物犬被遺棄無人領養「排隊」接受安樂死　動物組織：請領養不購買
惠康將派發總值逾8千萬元現金券及餐券　承諾逾300款貨品未來6個月不加價
今日 16:58
惠康將派發總值逾8千萬元現金券及餐券　承諾逾300款貨品未來6個月不加價
【TOPick診症室】浸大中醫錢穎儀拆解經痛患者飲食宜忌 　「薑茶」非人人都適合？
今日 16:31
【TOPick診症室】浸大中醫錢穎儀拆解經痛患者飲食宜忌 　「薑茶」非人人都適合？
【新冠肺炎】浸大推新冠復康計劃招募約170名康復者參加　結合中藥及運動訓練冀助復康
今日 16:33
【新冠肺炎】浸大推新冠復康計劃招募約170名康復者參加　結合中藥及運動訓練冀助復康

最高瀏覽

【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
15:48 2020/09/21
【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
16:09 2020/09/21
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍