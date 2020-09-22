  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】42歲男違反檢疫令　被判處即時監禁12日

社會 18:00 2020/09/22

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

(資料圖片)

一名42歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（22日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁12日。
 
該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月24日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日（22日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁12日。

【新冠肺炎】再多12名確診病人出院　12人情況危殆
 
根據《規例》，由二月八日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

【新冠肺炎】公立醫院漸回復非緊急服務　張子峯：將陸續安排病人進行手術

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有45人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

相關文章

【新冠肺炎】全球疫情仍在惡化　梁子超促港府更新高風險地區名單
今日 10:52
【新冠肺炎】全球疫情仍在惡化　梁子超促港府更新高風險地區名單
【新冠肺炎】浸大推新冠復康計劃招募約170名康復者參加　結合中藥及運動訓練冀助復康
今日 16:33
【新冠肺炎】浸大推新冠復康計劃招募約170名康復者參加　結合中藥及運動訓練冀助復康
【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診　3宗本地個案與之前相關
今日 14:30
【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診　3宗本地個案與之前相關
肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
15:48 2020/09/21
【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
16:09 2020/09/21
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍