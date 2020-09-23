【在家自學】9年Homeschool兒子3歲拿真刀煮食　社工媽媽廚房教育訓練自理小廚神

▲ 社工媽媽阿敏在兒子約2歲開始「廚房教育」，讓他入廚訓練自理能力。

自己孩子自己湊，可是為了生活又有多少父母能夠做到。社工媽媽謝麗敏（阿敏）自兒子天天出生後，毅然辭去全職工作，更自家教兒子，而9歲的天天一直在家自學，從沒上過學。阿敏與同為社工的丈夫在兒子約2歲開始「廚房教育」，讓他入廚訓練自理能力，天天自小煮食和做家務，學習能力亦相對較高。

2歲入廚3歲放手煮食

阿敏與丈夫從事青少年及兒童服務20年，夫妻在facebook專頁「社工爸媽自家教手記」，不時分享育兒及在家自教與自學經驗。他們由兒子約2歲開始，讓他嘗試入廚幫手，例如搓麵包。天天約3歲已用真刀仔切簡單的食物，例如香蕉，也會炒飯等。

▲ 社工爸爸返工，為食的天天惟有上網自學煎牛扒。（相片由受訪者提供）

當時天天年紀還小，阿敏說「最初會在後面傍住」，天天試過切到手指有皮外傷，哭過後就沒事。阿敏曾報讀華德福幼師課程，天天小時候也接受華德福教育，她知道小朋友在7歲前主要透過模仿去學習，天天看到父母煮食也慢慢學習。

社工爸爸廚藝出色，日常主要由他來教天天煮食。阿敏指家中的小廚神平日主要煎蛋、煎魚、整薯蓉等，日子有功，9歲的天天自覺廚藝不俗。他最近也上網學煎牛扒，媽媽笑言︰

阿仔第一次煎牛扒未夠滿意，只給自己7分，爸爸就給10分滿分。

▲ 阿敏指自小煮食和做家務的孩子，學習能力相對較高。

只要天天能力做到的，媽媽都盡量讓他一試，有時母子一起逛街市買餸，也是一種親子樂。除了訓練自理能力、建立自信外，阿敏認為自小煮食和做家務的孩子，學習能力相對較高，而且有感「至少我死咗佢都識自己煮嘢食」。

6歲前自由玩不教寫字

沒上過主流學校的天天一直在家自學，享受沒有課程的「自主教育」方式學習。阿敏表示天天6歲前都沒有教他寫字，以自由玩耍、動手做、故事等為主，步入7歲則按他意願進行較為學術性的學習。天天尤其喜歡閱讀︰

我們沒伴讀，阿仔想睇就睇，他的認字閱讀能力卻很強。

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天天現在已自己看小說，隨著對科學感興趣，也看相關書籍，並有志將來從事科學工作。阿敏希望兒子發展創造力，學習做一個有想法的人，她與丈夫會觀察兒子的興趣及潛能，再評估其中學及大學路向。

讀大學與否，視乎他將來想做工作所需的知識水平，而且大學自修或網上課程都可以，最重要讓他自由發展。

阿敏將天天7歲前的教育生活做好資料分類，希望給幼兒家長們一些參考價值。

無悔為愛兒辭全職工作

阿敏為兒子放棄全職工作，由一個專業人士變為湊仔，有人會為她感到可惜。不過，為人母後阿敏只想一心一意養育兒子，她曾透露︰

阿仔過一個美好的童年，會祝福他一生之久，對我來說他的人生比我的事業重要。

▲ 母子關係親密，阿敏希望兒子做一個有想法的人。（相片由受訪者提供）

後來她發展出一份有意義又有收入的自由工作，亦可以常常陪伴兒子。她覺得最重要是兒子健康快樂成長，對她來說這才是最有價值的事情，也完滿了她的人生。

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記者︰駱秀玲