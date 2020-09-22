涉旺角撕書投入起火垃圾桶 經理及幼園外籍教師認縱火候判

▲ 經理及外籍幼稚園教師承認於今年2月底於旺角悼念8.31事件期間，將紙張投入起火垃圾桶，今於九龍城裁判法院認縱火罪候判。(資料圖片)

今年2月29日為太子8.31事件發生後半年，當日有人在港鐵太子站一帶參與紀念活動，42歲採購經理及31歲荷蘭籍幼稚園教師涉在旺角撕下書頁，並投進起火的垃圾桶，被控1項縱火罪，案件今（22日）於九龍城裁判法院再訊。兩人承認控罪，案情指，涉案荷蘭籍男子警誡下稱，自己曾協助他人起火，因他不認同中國政府，案件押後至10月5日判刑，期間先索取背景報告，兩人還押候判。

兩名被告為鄧振強（42歲，運動用品店採購經理）及De Bruin Edgar Willem Aart（31歲，幼稚園教師）。他們被控於‪2020年2月29日‬在‪旺角山東街與洗衣街‬交界，非法用火損壞垃圾桶。

案情指，有示威者於2020年2月29日在旺角警署外聚集及佔據道路，有人投擲汽油彈，令現場路障及垃圾桶等起火。及至凌晨時分，首被告於亞皆老街的眼科醫院外被捕，警誡下他表示「對唔住，我都係一時衝動先撕我手上本書落去放火」。被告於警署內被搜出雜誌，當中有數頁已被撕去。警誡下首被告稱，當晚到港鐵太子站外悼念8.31事件，他看見1名外籍男子在燒垃圾，便撕下書頁，亦向該男子遞上書頁，兩人將紙張投入火中燃燒。

同日，次被告在黑布街一餐廳外被捕，警誡下指曾協助他人起火，因他不認同中國政府，並稱因工作假期而來港。案發當日，次被告指不肯定有否醉酒，但指有將紙張放入火堆中。網上有片段拍攝到兩人犯案過程，另閉路電視拍到兩名與被告衣著相同的人在旺角出現。

辯方求情指，首被告原任職採購經理，但今年3月至5月被還押而失去工作，失業前每月收入逾6萬，並會每月給其母2萬元家用。首被告有4次案底，與本案不類同。

辯方又透露，曾收到警方來信指，本案作證的警員因涉一宗藏毒案而被停職，故未能出庭指證被告，但被告仍選擇認罪，顯示被告有悔意。

代表律師續指次被告屬荷蘭籍，以旅遊簽證到港後任職幼稚園老師，事發後失業，重犯機會低；其在荷蘭任職警員的親戚亦撰寫求情信，證明被告一向品格良好。兩名被告均願意賠償垃圾桶維修費700元。兩人還押至10月5日判刑，期間先索取背景報告。

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記者：林欣樂