涉假扮特務及人體研究員    31歲男認性侵兩男童候判

▲ 電腦技術員羅宇霆涉假扮特務及研究員，藉詞非禮兩名16歲男童，今於區域法院認罪候判。(資料圖片)

31歲電腦技術員涉於去年訛稱自己是美國特務，砌詞邀請16歲男童加入組織，以檢查身體之名非禮男童下體。涉案男技術員另涉於2016年訛稱自己是研究員，並非禮另一名16歲男童，被告今（22日）於灣仔區域法院承認2項以威嚇手段促使非法性行為罪及1項管有虛假文書罪，被告還柙至10月16日候判，以待索取心理及背景報告，以及事主創傷報告。

被告羅宇霆（31歲），今承認2項以威嚇手段促使非法性行為罪及1項管有虛假文書罪。

案情指，2016年3月5日，被告透過社交媒體認識1名16歲男童X，當時被告自稱受僱於大學及負責人體科學研究工作，被告其後邀請X參與他的研究，並指X會獲得400至1,000元的報酬，若X中途退出，則須賠償4,750元。

2016年4月10日早上9時，被告帶X到數碼港同享工作空間的1個會議室內，被告假裝進行神經療法，並要求X脫光衣服，X不願意，被告威脅指X須賠償6,000元，X最終不情願地脫去衣服，被告其後用手觸摸X下體約15分鐘，其後兩人一起離開數碼港。

事後被告再次聯絡X作研究，惟X拒絕及報警，X在警方安排下，於2017年2月25日在警署內認出被告。警員當日在被告身上搜出1張瑪麗醫院的員工證，經院方及政府化驗所檢驗後，證實該員工證屬虛假。

案情續指，16歲男童Y透過1名朋友認識被告，當時Y的朋友指，被告自稱是美國特務及持有Y的個人資料，Y因害怕而答應與被告於2019年6月13日在紅磡港鐵站見面，被告邀請Y加入組織及訛稱可以協助Y移民美國，及後於當晚深夜凌晨時分，被告帶Y到尖沙嘴帝國中心男廁內，指為Y進行身體檢查及要求Y脫光衣服，被告其後聞Y的腳及觸摸Y下體數分鐘，另疑似用手機拍攝Y。

Y當時感到不適及要求被告停止，被告停止行為後，兩人一起離開男廁。最終，Y向學校社工透露事件，被告於2019年6月14日被捕。

辯方求情時指，案件並非同類中最嚴重者，被告並沒有使用暴力或藥物，被告主動認罪，反映了其悔意，亦免去了事主出庭作證的尷尬，又指警方於2017年已拘捕被告，惟當時沒有起訴被告，使被告一直承受巨大壓力。控方另指被告於2011年有2項非禮罪案底，辯方則求情指事發己久。

法官將案件至10月16日判刑，以待索取被告心理及背景報告，以及事主創傷報告，被告期間須還柙候判。

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記者：王仁昌