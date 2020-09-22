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【新冠肺炎】消息：染疫外傭4歲少主初步確診　屯門醫院10同房病童須隔離檢疫

社會 20:29 2020/09/22

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屯門醫院一名4歲病童初步確診。

本港第三波新冠肺炎疫情再似緩和，今增8宗病例，醫管局公布指1名四歲男童亦初步確診，患童昨深夜因出現呼吸道感染徵狀，到屯門醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫，其後經檢測為初步陽性，10名同房病童，及1名負責清潔病人洗手間的運作助理需檢疫。消息指男童家中30歲外傭為今確診第5041宗，居屯門海麗花園1座。

屯門醫院指，該男童有長期病患，需要定時接受治療，最近一次是在9月18日上午，在該院兒科病房逗留近2小時。男童當時沒有呼吸道感染徵狀，大部分時間有佩戴口罩，他目前在兒科隔離病房留醫，情況穩定。

局方指，當日有10名同房病童在兒科病房與他有接觸，被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫，另有6名病童需要接受28日醫學監察；1名負責清潔病人洗手間的運作助理由於沒有佩戴全面罩，亦需要接受14日隔離檢疫。有關病房進行已徹底清潔消毒。

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責任編輯：鄧凱文

疫情 屯門醫院 屯門 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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