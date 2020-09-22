【第二期保就業計劃】百佳惠康共獲逾3.4億元補貼　1.8億元會作回饋

▲ 兩大連鎖超級市場百佳及惠康獲批「保就業計劃」第二期申請。（林宇翔攝）

政府要求百佳及惠康超市在申請第二期「保就業計劃」時，需回饋社會及惠贈弱勢社群，兩間超市今日（22日）公布計劃詳情。政府指，兩間超市在第二期「保就業計劃」中，共獲逾3.4億元補貼，承諾受薪僱員人數逾1.83萬人，當中回饋計劃涉及的金額都過半，即逾1.8億元。

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政府發言人表示，兩間連鎖超級市場惠康和百佳的「保就業計劃」第二期申請已經獲批，涉及工資補貼分別為1.8450億元和1.6196億元，承諾受薪僱員人數分別為10,149和8,215人。

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發言人指，惠康和百佳提出的回饋計劃涉及的金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%，而惠贈弱勢社群的金額亦達基本回饋金額的50%。兩間超市承諾在今年12月底前完成執行回饋建議，政府已要求他們在適當時候公開受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察。

發言人續稱，兩間連鎖超級市場計劃向弱勢社群派發現金及/或食物劵，並會推出措施惠及為市民或顧客及獎勵員工，有關詳情留待兩間機構另行公布。

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政府要求兩間連鎖超級市場提交的回饋方案須符合下列3項原則：

​回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%；

​回饋計劃下的措施必須能夠量化、具透明度，亦須屬兩間連鎖超級市場平常提供優惠以外的措施；以及

​受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工。惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額（即上述(一) 所指金額）的50%，而惠及員工的金額比例則不能多於基本回饋金額的10%。

發言人解釋，政府在考慮「保就業計劃」第一期的情況和社會各界的意見後，於推出第二期計劃時加入了新要求，包括在批准惠康及百佳兩間連鎖超級市場提出的工資補貼申請前，會先考慮相關集團回饋社會的建議。

兩間連鎖超級市場已向政策創新與統籌辦事處（創新辦）提交的回饋建議並獲批准，而它們就第二期計劃提出的工資補貼申請亦已獲批。

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記者：陳曉瑩