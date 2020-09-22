疫情下突顯課外學習重要性　學校課程檢討小組倡「學時」代替「課時」

▲ 學校課程檢討專責小組認為，以「學時」概念代替「課時」，長遠有助減輕學校在編制各科上課時間表的壓力。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下學界廣泛推行網上教學，學校課程檢討專責小組指，疫情下更突顯推動課堂以外學習的重要性，認為在觀念上接納以包括在校外學習時間的「學時」（即學習時間）概念，以代替「課時」，長遠有助減輕學校在編制各科上課時間表的壓力，建議配合「學時」概念適時更新課程指引所載的建議課時分配，以規劃學生的學習。

專責小組今日（22日）提交報告指，現時絕大部分學校仍依靠學校時間表，按課程及科目指引建議分配課時，但早於疫情爆發前、去年6月至10月的公眾諮詢期間，已有意見認為應把小學的彈性課時比率，由19%提高至25%，以增加小學編排學習活動的彈性；另有建議將高中4個核心科目所佔課時，由50至55%，下調到35至40%。

課程檢討小組倡通識科維持必修必考IES改選修 通識書納送審機制

小組認同學習模式已有轉變，不再局限於課堂和學校內的時間，例如電子學習，而各校校情亦有所不同，故支持學校更多以「學時」的概念規劃學生的學習；加上疫情爆發及其後的停課，更突顯推動課堂以外學習、自主學習及裝備教師適應新教學法的重要性。

報告闡明「學習時間」不單指學生在課室上課的時間，因學生的學習可以於任何時空發生，包括上課的時間但地點不限於課室，上課以外的在校時間以及校外時間包括假期，建議學校整體規劃及安排學生的學習時間。

小組建議教育局採取支援措施，讓教師將資訊科技融入其教學法和評估當中，成為日常教學的一部分，以促進學與教的範式轉移和概念的改變；並加強教師對資訊科技的認識和駕馭能力，使他們可以在不同學習階段將資訊科技融入教學法當中，提升學生的知識、技能和態度，尤其是當師生不能面對面交流時，藉以維持互動和加強學習動機，並且針對學生不同需要，例如社交及情緒，以促進全人發展。有關建議尚待教育局和課程發展議會進一步商議有關指引，以鼓勵學校更靈活地規劃學生的學習。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅