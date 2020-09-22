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「前一哥」鄧竟成訂下3大退休目標　現已「全額完成」

政治 23:06 2020/09/22

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現年66歲的前警務處處長鄧竟成出席網台節目時，舒談自己「退休」後經常行山和踢足球。（鄭泳舜YouTube頻道）

退休近10年的警務處前處長鄧竟成，已轉投商界並且擔任全國政協委員。現年66歲的鄧竟成出席網台節目時，舒談自己「退休」後經常行山和踢足球。他說，人人都應多做運動，尤其是退休人士，「做運動永遠無遲，退休人士更要多做運動！」。

民建聯立法會議員鄭泳舜是三項鐵人的愛好者，他今晚（22日）主持的網台節目《香港有出路》，找來本身喜愛踢足的鄧竟成分享退休生活。

鄧竟成在節目上透露，自己當年退休就訂立了「3大退休目標」︰一、從事與年輕人相關的工作，包括一些社會責任項目；二、成為地質公園和海岸公園導賞員；三、踢足球等。

鄧竟成自言，現時已「全額完成」這些退休目標，這位「前一哥」的退休生活可謂多姿多彩！聞及鄧竟成的退休生活，同樣熱愛運動、經常行山和跑山的鄭泳舜似乎十分羨慕，他認為「自己或許也要開始考慮退休目標」，笑稱或許可在退休的時候，完成參與三項鐵人比賽的夢想，成就他的體育夢。

新冠肺炎疫情令不少人減少外出，鄧竟成說，市民在疫情下應要多外出運動，「不要只留在家中看電視！」他又提醒市民要在疫情下保持個人衞生，以抵抗疫情。

撰文 : 傅流瑩

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