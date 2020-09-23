【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍

▲ 林作媽媽暫未接受裕美，更暗指希望兒子與麥明詩復合。

香港開電視節目《搵陣》由堪輿學家蘇民峰師傅聯同黃芳雯擔任節目主持，蘇師傅和黃芳雯走訪林作的家居看風水。林作直言媽媽與女友裕美關係處於冰點，林媽媽更希望蘇民峰師傅幫忙「沖走桃花」，又表示與林作的每一位前度都合得來，不介意他與麥明詩愛火重燃。

蘇民峰及黃芳雯昨天（9月22日）為《搵陣》錄影，到訪林作的家居看風水，蘇民峰指林作家中桃花位位於洗手間位置，對於林作有意增強是非，蘇師傅建議：「可放置一盤水於東南位，水生木，催旺桃花。」

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▲ 蘇民峰與黃芳雯到訪林作的家居看風水。

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林母盼沖走兒子桃花

蘇民峰又指林作最遲2022年結婚，否則要等10年，被問到會否與女友裕美閃婚時，林作說：「我向來都做事衝動，做了才算，但我們也不是那麼喜歡小朋友，所以沒有成家立室的需要，她喜歡我的狗仔多一點。」

林作坦稱媽媽與裕美的關係處於冰點。至於林母表示希望「沖走桃花」，更向師傳討教：「師傳幫忙擺個桃花陣，幫我搵返個『好新抱』！」

蘇民峰透露林作家居今年的桃花位在洗手間，故決定沖多幾次，把不必要的桃花沖走，林母意有所指說：「兜走埋佢（裕美），將佢沖埋出大海。」

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林作母當裕美透明

蘇民峰指林作適合找尋一位強勢的女友，林媽媽聞言即謂：「那麼我知道了，緣份的事可能兜兜轉轉也會回來。」被問到是否指麥明詩，林媽媽則說：「我不開名的，總之這些事很難說。」林媽媽又表示不論林作有新姻緣或與舊愛復合也可接受。

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不過為求母子關係融洽，林媽媽表示尊重兒子，盡量避談其感情事。

對於媽媽未能接受裕美，林作笑言：「相信要等到南北韓危機化解的一天，她當裕美透明，或者中秋舉行飯局緩和一下氣氛。」