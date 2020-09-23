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【絕版玩具】潮流玩具平台kkplus進駐朗豪坊　必看珍貴絕版Tom & Jerry主題展覽

休閒 10:43 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Tom & Jerry Burger Vinyl Bust的巨型打卡位，不要錯過。（kkplus圖片）

Kidsland group全新潮流玩具平台kkplus，於日前進駐朗豪坊12樓。kkplus是一個以潮流文化與藝術玩具為主導的多品牌平台，現正於朗豪坊商場4樓至12樓，重現概念短片中的時光機場景，以童年回憶和時光旅行作主題，片中可以見到不同年代的玩具、電子遊戲機及電視機等，希望各位重拾初心與童真，帶大家重回小時候的歡樂時光！

kkplus第一個乘聯的展覽，找來香港玩具品牌Soap Studio合作，以華納經典卡通Tom & Jerry為主題展覽。（kkplus圖片）

首個聯乘kkplus × Soap Studio Tom & Jerry 主題展覽

而kkplus第一個乘聯的展覽，找來香港玩具品牌Soap Studio合作，以華納經典卡通Tom & Jerry為主題展覽，由即日至11月中展出Soap Studio創作的數十款Tom & Jerry作品，當中部分更是設計初期的灰模和已絕版產品，極度罕有和珍貴。另外，同場更設有高達60cm巨大版Tom & Jerry Burger Vinyl Bust，打卡一流！

全新潮流玩具平台kkplus，於日前進駐朗豪坊12樓。（kkplus圖片）

Streams Art玩具，可有你的童年回憶？（kkplus圖片）

潮玩品牌Mighty Jaxx的展示櫃。（kkplus圖片）

加菲貓是不少人的童年回憶。（kkplus圖片）

朗豪坊商場4樓pop up展示場。（kkplus圖片）

Pop-up 打卡牆。（kkplus圖片）

限定版玩具預售

除了必看展覽外，kkplus亦推出各款限定版玩具，讓各位玩具收藏家，將心愛的玩具帶回家，包括 Streams Art的The Skull Toons Pino design by Theodoru（復古顏色版本），骷髏骨版懷舊The Pino小木偶限量150個（$2,100，預計10月尾開賣）；還有 Soap Studio 的天藍色版Tom & Jerry Burger Vinyl Bust（$800），香港地區只在Soap Studio及kkplus店內發售，限量150個；Tom and Jerry Chinese Vampire Figure殭屍版，則預計於今年12月開售。

Soap Studio 天藍色版 Tom & Jerry Burger Vinyl Bust，限量150個，售價：$800。（kkplus圖片）

復古顏色版的Streams Art The Skull Toons Pino design by Theodoru（kkplus圖片）

kkplus x Soap Studio Tom & Jerry 主題展覽

日期：即日起至2020年11月中

kkplus

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊L12 02-03號

記者：Elenor

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