【保就業計劃】百佳「加碼」派3200萬元現金券全港市民抽獎　下月公布詳情

▲ 百佳下月將公布有關活動詳情。

保就業計劃第二期在本月13日截止申請，港府共收到逾18萬份申請。兩大超市百佳及惠康連鎖超級巿場集團亦再次申請，並由創新辦昨率先公布指兩企業分別獲批1.84億元及1.62億元，即共約3.46億元。

【第二期保就業計劃】百佳惠康共獲逾3.4億元補貼 1.8億元會作回饋

因當局早前要求兩超巿如申請便須向巿民提供優惠，兩公司昨下午先後公布將共發放1.8億元回饋社會，除向基層及弱勢社群派發現金券外，惠康更指未來至少6個月有逾300款貨品不會加價。

百佳昨日指將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，總值超過4,000萬元，預計受惠人數逾20萬；又強調現金食物券毋須申請，將透過20間社福機構派發予有需要人士，不過屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲今早（23日）在電台節目表示，除向基層發放4000萬港元現金券，亦計劃向市民大眾派發總值3200萬港元的現金券，會以抽獎形式發放，市民毋須先消費，亦會以現金回饋旗下員工，下午將進一步公布詳情。

至於有關抽獎，她表示計劃以網上、電話登記形式進行，細節仍在安排中，如何避免重疊領取的情況，倪文玲稱領取者需以電話號碼及身份證4個字作登記，抽中後用作核對身份，公司會設立數據庫，如發現名字重疊，會進一步跟進情況。

百佳在新聞稿中宣布將推出「誠心賞你」大抽獎，根據政府要求，回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%； 受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客。按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。百佳推出「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，亦可直接登記抽獎，只需以電話或網上登記簡單資料，便可有機會獲得超市禮券，總值3200萬元。「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲女士表示認同回饋社會的方案應該以最清晰、直接的方法令廣大市民受惠；而按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。所以百佳推出「誠心賞你」大抽獎，沒有任何附加條件，對象並不限於我們的顧客或會員，而是全港市民，希望藉清晰易明的方案回饋大眾。

有關惠康公布的優惠措施，詳情即睇:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋