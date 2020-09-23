【慎防被偷聽】蘋果iPhone全新App防監聽功能　一旦發現相機或收音機被啟動即發出警號

▲ 下載了iOS 14系統，首頁home screen可以從新redesigned過來。（圖片Apple提供）

今時今日，手提電話科技愈是發達，大家就愈怕個人資訊被竊取，特別是「監聽」兩個字，最近蘋果iPhone的iOS 14系統就首次加入防App監聽功能，大家一定要知道，避免在你的iPhone內因為下載某一個App，結果背後原來全程被人監聽都慒然不知。

▲ 手機下載iOS 14系統後，如果App會用取你的相機和收音咪，右上角會出現小黃點。（圖片Apple提供）

首先問一問大家有沒有試過以下「恐怖」例子？和朋友日常閒聊中往往提到某一個產品，而在閒談間你從來沒有在電話上啟動用何的App、又或是搜尋產品，但最恐怖的是隨後電話的App、又或是社交網站會向你展示有關於該產品的廣告，如果出現這個駭人的事件，即是說你的電話大有可能已經下載了一個有監聽功能的App了。

▲ iOS 14系列亦可以為你重新整理凌亂的home screen。（圖片Apple提供）

有見及此，最近蘋果iPhone的iSO 14系統就增設了一個警告功能，只要下載了新系統，手機熒幕右上角信號格上會出現一個橙色的小圓點，只要用戶的相機或收音咪被啟動，它就會立即跳出來提醒用戶保持警惕，有這個小黃點就意味著如果有App偷聽你的個人訊息，用戶就會立刻知道。

到時只要大家進入手機的控制中心，用戶更可以知道哪些Apps使用手機收音咪，當用戶懷疑手機被某個App靜靜地啟動時，能在「設置」裏檢查該程序的相關權限，即時關掉該App的收音味和相機功能，又或是最簡單直接刪去相關的App。

看完以上的文，大家還不快快檢查自己的手機防止恐怖監聽事件發生。

記者：何偉雄