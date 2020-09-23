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【大閘蟹】陽澄湖大閘蟹開捕料產萬噸　兩種防偽扣識別湖區蟹與池塘蟹

食用安全 10:58 2020/09/23

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陽澄湖大閘蟹開捕料產萬噸，兩種防偽扣識別湖區蟹與池塘蟹。

秋風起又到大閘蟹的季節，深受民眾歡迎的江蘇陽澄湖大閘蟹日前正式開捕，預計今年產量約一萬噸，較去年增兩成，價格亦較往年小幅上漲。今年更會以紅色和綠色扣，識別「湖區產」和「池塘產」的大閘蟹。

綜合內地傳媒報道，陽澄湖大閘蟹周一（21日）在蘇州市相城區陽澄湖水域正式開捕，今年的第一網蟹從陽澄湖運送到北京。

據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會統計，今年陽澄湖大閘蟹預計產量10,260噸，其中圍網養殖區產量約1500噸，沿湖周邊高標準池塘養殖產量8760噸左右；產量和質量較去年提升，估計中秋國慶雙節時的供應量將比去年增加約20%，價格較往年小幅上漲。報道引述蟹農稱，正宗湖區蟹的價格通常都在300多元一斤，且供不應求，池塘蟹則相對便宜。

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紅綠標識區分湖區蟹與池塘蟹

因以往市面上銷售的許多所謂「陽澄湖大閘蟹」實為「內塘蟹」的情况，該協會今年對大閘蟹防偽扣作出改動，用紅色標識湖區產大閘蟹，綠色標識池塘養殖區產大閘蟹。

兩款標識其它設計一致，形狀皆為橢圓形，採用塑料材質，正面主圖是農業農村部農產品地理標誌，背面則是溯源二維碼和密碼。消費者可以掃描二維碼、使用點讀筆或通過蘇州陽澄湖大閘蟹協會官網和公眾號查詢真偽。

責任編輯：羅嘉欣
 

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