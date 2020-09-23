【星二代】鄭丹瑞孻女由讀考古變鋼管舞導師　鄭珉感激開通爸爸支持女兒追夢

▲ 考古學出身轉職鋼管舞導師，鄭丹瑞首次睇幼女表演太性感被嚇到。

資深藝人鄭丹瑞（阿旦）育有兩女，其中27歲的幼女鄭珉（Amanda）日前於TVB清談節目《Tiger's Talk》接受訪問，談及她修畢考古學碩士後，投身鋼管舞事業，現時身兼瑜伽、體操以及鋼管舞導師，更直言爸爸鄭丹瑞對她的事業發展非常自豪！

65歲的鄭丹瑞育有一對女兒，分別是現年28歲的鄭瑤（Zaneta）以及27歲的鄭珉（Amanda），日前Amanda接受由伍詠薇和林盛斌主持的TVB清談節目《Tiger's Talk》的訪問，分享了她的就業故事。

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▲ 鄭丹瑞與女兒感情要好。（instagram圖片）

Amanda於英國升學，大學時期修讀考古學，後來更繼續升到碩士課程，實習時期曾經到以色列及羅馬利亞等地發掘文物，在過程中則是落空居多，試過花了一整個月，最後只掘出一塊古代農夫使用的黑曜岩鐮刀石頭。

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▲ 阿旦一家四口。（instagram圖片）

由讀考古到考鋼管舞導師

而在大學時期，Amanda愛上了瑜伽這項運動，接近每日都會做瑜伽，畢業後加入了製作公司任助理的Amanda，依然未減對瑜伽的熱情，更去投考導師牌照。

及後在2016年，Amanda首次接觸了鋼管舞之後，亦如同上癮一樣，瘋狂地愛上這項舞蹈，更直言：「一碰到鋼管整個人都好精神！」對鋼管舞充滿熱情的她，亦成功考取到鋼管舞導師的牌照。

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雖然是修讀考古學出身，花了多年時間修畢碩士學位，但Amanda卻因為興趣，選擇投身導師行列，她除了精通瑜伽和鋼管舞，還是位體操導師。

講到不少人對鋼管舞有偏見，覺得這項舞蹈衣著暴露、充滿色情成份，Amanda則直言：「舉重選手都只穿運動內衣，其實越多皮膚接觸到鋼管，對於舞蹈動作更加有利。」

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阿旦支持女兒事業

想法開通的鄭丹瑞以及其太太，都非常支持女兒的事業發展：「爸爸好自豪我的鋼管舞事業，有時我們更會一家人在家裡拉筋。」

Amanda靠著她的導師工作，能夠養活自己，亦能夠給予家用，她坦言如果有機會都會考慮加入娛樂圈當是體驗，但因為不想被指靠「父蔭」入行，所以不會刻意強求。

之前Amanda與胞姊Zaneta曾經到爸爸的網上節目《健康‧旦》中任嘉賓，其中阿旦憶起當年首次欣賞Amanda的鋼管舞表演時被嚇了一跳，直指沒有想過女兒會衣著性感、穿著T-back表演，但同時亦大讚女兒動作流暢優美，表演得非常之好。

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