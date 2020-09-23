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【Trouble 2】Trouble Two難搞因兩歲兒凡事都想試 　博士媽媽：讓孩子多聽多看多摸

育兒經 11:43 2020/09/23

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博士媽媽建議，爸媽要讓子女「多聽、多看、多摸」。

很多家長都頭痛孩子於兩歲的變化（Trouble two），筆者經常被問及如何管教兩歲的幼兒。其實「管教」包含約束與引導，而兩者既不能分割，亦不能失衡。成人既要管束幼兒不當行為，亦要引導他們面對事情時的正確處理方法。

兩歲的幼兒之所以「難搞」，因其發展的其中一個特性是自我中心強卻又開始能操控身體，因此凡事都想「自己」試一試。當然這些嘗試於家長而言，大多是不可行、不應該的。但成人與幼兒相處斷不能只說「這樣不可，那樣不行」，反之應該多提供探索機會，明確具體指出可行、可做的方法供幼兒學習，過程中重複示範是無可避免的，所以耐性是首要着重。其次是指令要清楚簡明。

為配合幼兒凡事都想「自己」試的發展特性，日常生活中，家長可提供多元探索的方向予幼兒，讓這個極需「多聽、多看、多摸」的重要發展時刻，給予幼兒能生活化地學習並應用所學。

「多聽」意思是指家長要多與幼兒對話，讓幼兒有良好的輸入，語言發展自然有優良的輸出。即使這個時期幼兒說話能力並未理想，家長仍然可以談一些幼兒能回應的話題，例如，今天在學校玩了甚麼玩具？吃了甚麼茶點？今天上學開心嗎？幼兒的答案並不是最重要，重要是你們已打開溝通、對話之門。

「多看」意思是指多帶幼兒出外走走，好好善用社區資源，例如超市、公園、圖書館，坐不同的交通工具，讓幼兒可以多看、多接觸生活化的事物。因為這個年紀學習多由直接觀察轉化而成。

「多摸」意思是指給予幼兒多摸不同質感的實物。如上所言，年紀較少的幼兒，並未能作抽象學習，學習除透過模仿所得，其親手「操弄」是一個重要的學習渠道。因此，觸感的探索對他們而言尤其重要。

幼兒自然能從中獲得成功感與滿足感，久而久之，自信、正面的價值觀就能建立起來。

全文刊於《經濟日報》，原題為「兩歲兒不麻煩」

撰文 : 伍寶珠博士 幼教機構教育總監

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