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【明星物業】劉嘉玲約周汶錡複式大屋搞派對　自用25年豪宅不出售有原因【多圖】

娛樂 11:40 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

劉嘉玲豪宅再曝光。

影后劉嘉玲出道多年，除人緣極廣，熱愛行山運動，同時擅於投資理財，在港擁多幢豪宅的嘉玲姐，近日約一班閨密好友如周汶錡等在複式大屋慶生，令劉嘉玲此經常跟友人聚會半山豪宅再度曝光。

劉嘉玲昨日在IG發布多張新相，她相約密友跟一位好姊妹慶生，其中名模周汶錡也是賓客之一，嘉玲姐跟一班閨密都悉心打扮，盡展雍容華貴。

嘉玲姐一班好友。（取自IG）

而嘉玲姐聚會之地，正是位於中半山的梅苑（May Tower），該複式豪宅是嘉玲姐於1995年購入，自用至今，不過據知是劉嘉玲專用作招呼朋友時所用。

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「花樣年華」情懷

過去嘉玲姐多次展示在此大屋舉行聚會照片，有指屋中不少設計及家具由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘及著名美指張叔平負責，走舊上海復古華麗風，結合東西方風格，奢華之餘，不失高貴及藝術感，更有大有王家衛《花樣年華》情懷。

豪宅融合中西風格，大廳裝有壁爐。（取自IG )

嘉玲姐曾經接受媒體訪問時透露，由於當年張國榮與她為鄰，因而對大宅充滿感情，即使她搬離之後依然捨不得賣掉，現時用作招呼朋友聚會的「私人場所」。

【明星物業】梁朝偉夫婦共擁逾9億元物業　劉嘉玲：30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股

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嘉玲大宅周圍更擺滿不少收藏品，相信價格不菲，此外屋內有壁爐擺設，充滿氣派，整間屋十足一個博物館一般。

常招呼友好聚會。（取自IG）

【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】

向來精於投資的嘉玲姐，現時跟梁朝偉在香港最少合有10個物業，總市值約9億2000萬元。

嘉玲姐在4月底曾把把持有的西半山蔚然高層的1,301平方呎單位以4,400萬元易手，賺近500萬元，十分有眼光。

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嘉玲姐曾談及理財心得時稱，偉仔投資物業的眼光比她更好：「他出手快過我又準確過我，在市場上賺的錢都多過我。」並半開玩續指：「如果投資生意好似投資一個伴侶般，其實我都幾合格，我30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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