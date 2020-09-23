【愛馬仕手袋】Hermes人氣手袋容量　不同尺寸Birkin+Kelly+Constance容量實測

▲ Jojo示範背上Constance 24及Birkin25。

愛馬仕（Hermes）是手袋之王，人氣手袋十分矜貴！TOPick請來名牌手袋代購達人Jojo為大家實測不同尺寸Birkin、Kelly及Constance的容量，方便大家選購合適自己的Dream Bag。

▲ TOPick邀請名牌手袋代購達人Jojo實測Hermes Birkin、Kelly及Constance手袋的容量。

Jojo是「Shopping女皇」名牌手袋代購公司的老闆之一，她示範把出街日常用品例如電話、紙巾、消毒搓手液、披肩等等放進不同尺寸的Birkin、Kelly及Constance手袋。

Jojo分享很多人都會選Birkin手袋，特別是做生意的人，因為它本身夠高貴，Birkin 25可以「手抽」，而Birkin 30可以繞在前臂上。

實測如下，點擊大圖即睇手袋容量：

Birkin 25 Flamingo epsom 官方價：約HK$76,400 代購價：HK$11萬-HK$15萬

Birkin 25手袋可放下Hermes長銀包、水樽、電話、耳機、紙巾、唇膏、粉盒及披肩。

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Birkin 30 electric blue togo 官方價：約HK$86,500 代購價：HK$10萬-HK$14萬

Birkin 30跟Birkin 25一樣可放下Hermes長銀包、水樽、電話、耳機、紙巾、唇膏、粉盒及披肩，更能放下A4文件夾，方便工作時約見客人，實用性強！

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Kelly都是大熱手袋系列，整個家族有Kelly 25、Kelly 28及Mini Kelly，同樣受到OL和貴婦們追捧！

▲ Kelly30、Kelly25及Mini Kelly II都是人氣手袋。

Mini Kelly II rose azalee epsom 官方價：約HK$65,100 代購價：HK$12萬-HK$16萬（視乎顏色及皮革）

Mini Kelly II尺寸只有19x5.5x12 cm，連長銀包或比較厚身的短銀包都放不下，只能放下手機、卡片套及紙巾。別以為它的容量少所以價值較便宜，它的代購價與Kelly 25相若，通常用作收藏及出席宴會！

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Kelly 25 外縫 electric blue epsom 官方價：約HK$84,200 代購價：HK$12萬-HK$15萬

同尺寸的Kelly外縫比Kelly內縫容量較少，但這款Kelly 25依然這款手袋可放下。

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Kelly 28 外縫 rose jaipur Epsom 官方價：約HK$83,100 代購價：HK$11萬-HK$14萬

Kelly 28 外縫比Kelly 25可多放水樽及披肩。

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如果喜歡斜揹袋方便活動，可考慮Constance手袋，而且適合休閒打扮，配搭T-Shirt及牛仔褲。

▲ Constance 24（左）、Mini Constance（右）

Mini Constance Craie Epsom 官方價：約HK$62,300 代購價：HK$9萬-HK$13萬

Constance手袋有兩層分間，方便物品收納整齊。而Mini Constance可放下電話、紙巾、卡片套、唇膏、粉盒及耳機，從Mini款色來看，Constance比Kelly的容量更大。

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Constance 24 Etoupe Epsom 官方價：約HK$85,000 代購價：HK$9萬-HK$12萬

Constance 24比Mini Constance還能放下披肩及Hermes短銀包。

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以上產品資料及價錢由貴族站的老闆Sky Chong提供。

場地提供： 貴族站

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