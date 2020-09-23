【復課】全港學校今起分階段復課　中學生稱終回校見到同學感開心

▲ 中小學及幼稚園首階段復課。（陳靜儀攝）

全港中小幼校今日（23日）起分階段復課。位於葵涌的天主教慈幼會伍少梅中學今安排中一、五及六學生回校，有高中學生表示網上授課始終受制於網絡，期待回校上課，亦有中一學生坦言上網課時會打機看影片，現時復課見到同學感開心。

為減低感染風險，有學校採單向樓梯分流學生，即看：【下一頁】

天主教慈幼會伍少梅中學在校門設置紅外線體溫探測儀及酒精搓手液，學校進校都要量體溫和消毒雙手。校長李建文特意在學校大門迎接學生，又以碰手肘取代握手，歡迎學生回校。除中五、六學生可自行回到課室，學校亦安排3班中一生在操場按社交距離就坐，分批前往課室。

學校在月初以YouTube形式舉行開學禮，本周一（21日）及周二（22日）安排中一生回校上適應課程，今日正式開始面授，學校特意安排班主任與中一學生合影即影即有相片留念。今年學校亦獲捐贈一批維他命丸，特意由校監神父派發予每名學生，並按天主教學校傳統送上祝福。

中六生李晨智表示，之前上網課時經常出現老師或同學無聲問題，不能好好傳達。而為了備戰DSE，他每日都會溫習2至4小時，亦會傳訊息予老師請教，和約同學一同溫習。他說可以回校上課好開心，

喺屋企唔可以同同學打機傾偈，而家大家可以分享假期做咗咩。

他稱現時最想與同學打機食飯，更希望一同在畢業後到外地旅遊。

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中五生張富城表示，回校上課可以見到老師已經好開心，又指在家網課時好容易「hea足成日」，現在上課有老師督促和解答問題。他又稱，疫情前有健身和游泳，但因疫情停止了，笑言只可以打機，「肥咗3公斤」，疫情緩和後，最希望約同學健身。

中一生周同學指，在網上迎新日已認識到新朋友，今日終於見到同學，笑言「第一次見到好朋友真人比想像中矮」，又指網課難以專心，上課時經常與同學傳訊息私聊、甚至上YouTube看影片。

另外，校長李建文稱，可以見到學生感十分開心，教職員在整個9月都回校網上授課和準備恢復面授，認為學生除學習知識，一些軟技巧和價值觀都難以網課教授，學生學到的技能亦需實踐，故期待恢復面授。

他指，現時學校僅安排學生上早上半日課，而教師會視乎高中學生情況，安排個別課後支援或課上補課，暫時未需要全面全日上課。

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記者：徐紹軒