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【解構都市病】女性坐「無影櫈」半蹲如廁藏危機　醫生：或增泌尿道感染風險【附正確如廁姿勢】

醫生診症室 12:10 2020/09/23

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有台灣醫生指，女性以半蹲姿勢如廁或增泌尿道感染風險。

外出時若人有三急，難免要使用公廁，許多女性都會擔心公廁衛生惡劣，選擇以坐「無影櫈」的半蹲姿勢小便。有台灣泌尿科醫生指出，長期用半蹲姿勢如廁，可引起排尿障礙，且增加泌尿道感染風險。

綜合台媒報道， 泌尿科醫生張美玉指出，排尿時逼尿肌會收縮，尿道括約肌會放鬆，但使用半蹲姿勢排尿，會令尿道沒法完全放鬆。

若長期習慣半蹲排尿，或導致骨盆底肌肉緊繃、痙攣。久而久之，尿道括約肌和逼尿肌會變得不協調，造成解尿速慢、解尿遲疑、殘尿多、解尿困難等問題。

書田診所泌尿科主治醫生張雲筑表示，假如殘餘的尿液過多，膀胱壓力大，髒東西沒辦法順利排出，會增加泌尿道感染風險，嚴重更會引發腎炎、水腫。

張美玉和張雲筑分別提出了幾項女性如廁的建議：

  • 女性如廁時應使用「全坐」或「全蹲」的姿勢，亦可選擇協助女性站立小便的工具。
  • 盡量選擇蹲廁，或先將坐廁墊拭擦乾淨，再在上面蓋上墊紙巾。
  • 如採用半蹲姿勢小便，建議定期用按摩球按摩髂腰肌前後兩端。

不過，台北榮民總醫院桃園分院院長、泌尿科醫生盧星華補充，半蹲姿勢造成的尿道炎在臨床上並不常見。最常引起尿道炎的原因是排便後，由後往前擦拭陰部所致。如果改為由前往後擦，可減少尿道炎風險。

責任編輯：羅家欣

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