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【復課】有中學採單向樓梯分流學生　小食部照常營業供學生食早餐

社會 11:20 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

學生在放小息，小食部只設單向座位。（陳靜儀攝）

全港中小幼校今（23日）起分階段復課，除課室分隔座位距離外，有中學亦下功夫分流學生，即使重開小食部仍需做足防疫措施。

全港學校今日起分階段復課，有中學生稱終回校見到同學感到開心，即看：【下一頁】

位於葵涌的天主教慈幼會伍少梅中學今安排中一、五、六生回校上課，課室內每列座位都相隔約1米距離。校長李建文指學校採用小班教學，每班約有20人，故校園和課室相對寬敞，較容易做好防疫措施。

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學校在課節間仍設有小息時間，學校將兩條樓梯設為單方向下行和一條樓梯設為上行，以分流學生，即使小食部重開售賣食物，亦只設單向座位供進食，球場亦不開放活動。教職員則從旁監察提醒學生分流安排和注意防疫措施。

李建文稱，由於許多學生都無辦法先食早餐才回校上課，學校不想學生捱肚餓上課，故小食部照常營業。他認為：

學生與其在外面除口罩進食，不如在學校做好社交距離，進食時不交談，食完戴口罩，相信問題不大。

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記者：徐紹軒

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