【開心速遞】《愛回家》無知May化身黑天鵝跳芭蕾舞　趙希洛為角色練舞雙腳爆水泡

▲ 趙希洛努力練習跳芭蕾舞致雙腳長滿水泡。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》飾演大小姐（林淑敏飾） 秘書「無知May」的趙希洛，在鏡頭前跳芭蕾舞，優雅的姿勢受觀眾讚賞。不過其實趙希洛為演一幕跳芭蕾舞的戲努力練習，更弄到雙腳爆水泡，十分專業！

趙希洛日前於社交平台貼出身穿芭蕾舞衣的造型照以及受傷的腳趾照，相信令不少粉絲心痛。

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▲ 趙希洛練習芭蕾舞前的雙腳沒有任何傷痕。（趙希洛IG圖片）

▲ 趙希洛練習芭蕾舞後致雙腳長滿水泡。（趙希洛IG圖片）

趙希洛上載照片並寫道：

𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑠 🩰🩰

𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙 ✨𝐴𝑚𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔✨❣️

𝑇𝑜 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑠𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑐𝑒𝑓𝑢𝑙 & 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡, 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑦’𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑒𝑠 🩰

𝑀𝑦 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑡 𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 & 𝑎𝑙𝑙 𝑖 𝑐𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑦 𝑖𝑠 𝑂𝑢𝑐ℎ😫🤣🤣

𝑊𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑠ℎ𝑜𝑒𝑠 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑗𝑢𝑑𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑠😘

（我非常敬佩所有芭蕾舞者，你們真的很厲害。看起來動作很優雅，但當全身的力集中於腳趾上，我第一次嘗試做這動作時，痛得只能大叫。我們永遠不會明白對方直到置身其中，多點愛少點批評吧。）

#愛回家之開心速遞

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▲ 趙希洛為一幕跳芭蕾舞的戲努力練習。（趙希洛IG圖片）

趙希洛於2007年參加香港小姐競選，成功入圍最後五強，翌年入讀第22期藝員訓練班正式入行。曾經多次飾演變態殺人犯的她被封為御用癲婆，更憑在《金宵大廈》中飾演憶子成狂的王敏儀一角獲得最佳女配角。

數個月前，趙希洛以龔燁（張景淳飾）前度May的身份加盟《開心速遞》，並為一名芭蕾舞高手。

為了演繹劇中角色，趙希洛努力鑽研演技且練習芭蕾舞，以最佳狀態於鏡頭前演出，十分敬業。